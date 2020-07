De voorbije maanden werd aangenomen dat patiënten met diabetes een hoger risico lopen op een ziekenhuisopname voor covid-19. Onderzoekers van UZ Leuven en OLV Aalst hebben nu voor het eerst objectief aangetoond dat dit niet het geval is voor patiënten met type 1 diabetes.

Diabetes is een verzameling van ziektes waaronder verschillende types vallen. Onderzoekers van de dienst endocrinologie in UZ Leuven en OLV Aalst onderzochten of patiënten met type 1 diabetes een hoger risico lopen op een slecht verloop van covid-19. Dat bleek niet het geval te zijn.

Bij diabetes type 1 produceert het lichaam zelf geen insuline meer, waardoor het suikergehalte in het bloed verhoogt. Diabetes type 1 omvat 10 tot 15 procent van alle vormen van diabetes en ontstaat vooral (maar niet uitsluitend) bij kinderen en jonge volwassenen.

Geen opnames op intensieve zorg

Bij de studie waren meer dan 2.300 mensen met type 1 diabetes betrokken. "We zagen dat zij exact hetzelfde risico hadden om met covid-19 in het ziekenhuis te belanden als iemand zonder de ziekte", zegt prof. dr. Chantal Mathieu, diensthoofd endocrinologie UZ Leuven. "Geen enkele covid-patiënt met type 1 diabetes werd opgenomen op een afdeling intensieve zorg en iedereen overleefde de ziekte."

De studie toonde wel aan dat het aantal ziekenhuisopnames bij patiënten met type 1 diabetes voor andere redenen dan covid-19 recent hoger lag. "Vermoedelijk waren mensen bang om tijdens de coronapiek naar het ziekenhuis te komen of hun huisarts te contacteren. Daardoor kwamen ze soms te laat naar het ziekenhuis met bijvoorbeeld een sterk ontregelde suikerspiegel of een voetwonde", zegt professor Frank Nobels, diensthoofd endocrinologie in OLV Aalst.

Geruststelling

Voor patiënten met type 1 diabetes zijn deze conclusies belangrijk. "We kunnen onze patiënten nu geruststellen dat de gewone maatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en een masker dragen, volstaan", zegt prof. dr. Roman Vangoitsenhoven, endocrinoloog in UZ Leuven en onderzoeker van de studie. De richtlijn van Sciensano werd in België intussen aangepast van 'diabetes als hoog risico voor covid-19' naar 'volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen'.

Diabetes is een verzameling van ziektes waaronder verschillende types vallen. Onderzoekers van de dienst endocrinologie in UZ Leuven en OLV Aalst onderzochten of patiënten met type 1 diabetes een hoger risico lopen op een slecht verloop van covid-19. Dat bleek niet het geval te zijn. Bij de studie waren meer dan 2.300 mensen met type 1 diabetes betrokken. "We zagen dat zij exact hetzelfde risico hadden om met covid-19 in het ziekenhuis te belanden als iemand zonder de ziekte", zegt prof. dr. Chantal Mathieu, diensthoofd endocrinologie UZ Leuven. "Geen enkele covid-patiënt met type 1 diabetes werd opgenomen op een afdeling intensieve zorg en iedereen overleefde de ziekte."De studie toonde wel aan dat het aantal ziekenhuisopnames bij patiënten met type 1 diabetes voor andere redenen dan covid-19 recent hoger lag. "Vermoedelijk waren mensen bang om tijdens de coronapiek naar het ziekenhuis te komen of hun huisarts te contacteren. Daardoor kwamen ze soms te laat naar het ziekenhuis met bijvoorbeeld een sterk ontregelde suikerspiegel of een voetwonde", zegt professor Frank Nobels, diensthoofd endocrinologie in OLV Aalst.Voor patiënten met type 1 diabetes zijn deze conclusies belangrijk. "We kunnen onze patiënten nu geruststellen dat de gewone maatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en een masker dragen, volstaan", zegt prof. dr. Roman Vangoitsenhoven, endocrinoloog in UZ Leuven en onderzoeker van de studie. De richtlijn van Sciensano werd in België intussen aangepast van 'diabetes als hoog risico voor covid-19' naar 'volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen'.