In heel Vlaanderen kan je deze zomer bloed geven op bijzondere erfgoedlocaties. Herita | Open Monumenten en het Rode Kruis zetten daarmee hun samenwerking verder, na het grote succes van een eerste gezamenlijke bloedinzamelingsactie in de vernieuwde Antwerpse Handelsbeurs in september 2020.

Door de combinatie van een nog steeds te lage opkomst van donoren én een verhoogde vraag vanuit ziekenhuizen blijft de bloedvoorraad op dit ogenblik te laag. Daarom organiseert het Rode Kruis van nu tot eind september extra bloedinzamelingen op niet minder dan 35 unieke locaties.

Het Rode Kruis hoopt trouwe, nieuwe bloeddonoren aan te trekken, want dat is nog steeds broodnodig. Ook jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te geven. Het vraagt amper een klein uurtje van je tijd.

Herita draagt zijn steentje bij en bewijst in één klap dat erfgoedsites geen stoffige plekken zijn, maar levende plaatsen, die een belangrijke rol vervullen in onze actuele samenleving.

Wat dacht ja van bloed geven in de Verbeke Foundation in Kemzeke, het Antwerpse Havenhuis, C-mine in Genk of de Landcommanderij Alden Biesen? Het zijn slechts enkele van de 35 unieke locaties. Overtuigd? Maak dan gauw een afspraak.

