Ga de uitdaging aan: 30 dagen 30 minuten bewegen in het groen

Ruim een op de drie Belgen beweegt te weinig. Zo bleek deze week nog uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. België doet het daarmee slechter dan het wereldwijde gemiddelde.

Nochtans hebben talrijke wetenschappelijke studies al bewezen dat bewegen gezond is. Bewegen kan onder meer hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende soorten kanker voorkomen. Ook mentaal krijg je er een boost door.

Met de actie 30-30 willen gezondheidsfonds CM, BOS+ en het Agentschap voor Natuur en Bos mensen in beweging brengen. Deelnemers engageren zich om van 15 september tot en met 14 oktober 30 dagen lang 30 minuten te bewegen. Ze doen dat niet zomaar om het even waar. Het doel is om voor de beweegactiviteiten het groen op te zoeken. Fietsen, wandelen, yoga, geocaching of touwtjespringen, het kan allemaal, zolang het maar in de natuur is.

De omgeving waarin je beweegt is namelijk niet onbelangrijk. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat wandelen in de vrije natuur kan helpen om op te houden met piekeren en positief in het leven te staan. Als we bewegen in omgevingen die we aantrekkelijk vinden, voelt de lichaamsbeweging bovendien minder inspannend.

Impactmeting

30-30 liep vorig jaar al in Oost-Vlaanderen. Uit een beperkte enquête na het proefproject bleek dat bijna alle deelnemers minder stress voelden na 30 dagen bewegen in het groen. Onder meer om die reden wordt de actie nu uitgerold over heel Vlaanderen. Er komt ook een grootschalige impactmeting om (anoniem) de evolutie in welbevinden te monitoren.

Bewegen in het groen loont, niet enkel voor je eigen gezondheid, maar ook voor die van de natuur. Aan de uitdaging is een boomplantactie gekoppeld. Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer bomen er geplant zullen worden. Tot nu toe gaven al meer dan 2.600 Vlamingen aan mee te zullen bewegen.

Enthousiaste deelnemers

Enkele enthousiaste deelnemers van het pilootproject in 2017 weten nog goed hoe fit ze zich voelden na 30 dagen. 'Ik heb lang intensief gesport, maar was twee jaar geleden wat stilgevallen', getuigt Krista Derdeyn (59) uit Buggenhout. '30-30 gaf me de moed om opnieuw te beginnen. Wandelen in het groen bezorgde me de energie die een beetje weggevallen was. Soms vertrokken we heel vroeg en zagen we de zon opkomen, prachtig.'

'Voor mij was mijn deelname aan 30-30 een stimulans om meer te gaan zwemmen', zegt Delphine de Hemptinne (56) uit Gent. 'Niet zomaar in een zwembad: zolang het zonnig was zwom ik als middagpauze in de Blaarmeersen in Gent, toch vlak bij mijn werk. Soms tot vier keer per week.'

'Ik wou al langer werk maken van mijn conditie', zegt Steven De Groote (38) uit Sint-Amandsberg. 'Sinds jaar en dag sukkel ik met mijn gewicht. 30-30 heeft me geen windeieren gelegd. Sinds de start van de campagne verplaats ik me met de fiets naar het werk, goed voor 16 kilometer per dag.

En 's avonds ga ik nog wandelen in een park of bos in de buurt. Niks beter dan wat rust om me heen om te ontsnappen aan de drukte op het werk en thuis.'

Meter en peter van de actie Evy Gruyaert en Ruben Van Gucht zien het ook helemaal zitten. 'Sporten in de natuur, voor mij is dat thuiskomen', zegt Van Gucht, een kind van de boerenbuiten. 'Ik word helemaal zen wanneer ik mijn loopschoenen aantrek en erop uittrek in de natuur.'

'Elke dag buitengaan en bewegen tussen het groen is dan ook de beste anti-stress remedie ever', vult Gruyaert aan. 'Even dat lichaam laten werken en dat hoofd afzetten, zalig!'