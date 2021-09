Ter gelegenheid van de internationale dag van bewustzijn rond voedselverspilling en afval op 29 september onthult de FOD Volksgezondheid een animatiefilmpje over het gebruik van verschillende houdbaarheidsdata om voedselverspilling te beperken en ook de gezondheid te beschermen.

Er bestaan twee soorten vervaldata op de verpakkingen van voedingsmiddelen: de 'ten minste houdbaar tot datum' en 'de uiterste consumptiedatum'. Voor een aantal consumenten zorgen deze data voor verwarring en veel voedingsmiddelen die nog perfect geconsumeerd kunnen worden, worden weggegooid, wat tot grote voedselverspilling leidt.

Met de datum van minimale houdbaarheid (THT): " ten minste houdbaar tot of bij voorkeur te gebruiken voor" garandeert de fabrikant dat de voedingsmiddelen veilig en van onberispelijke kwaliteit zijn tot op de aangegeven datum. Na deze datum kunnen deze producten nog geconsumeerd worden op voorwaarde dat ze in goede omstandigheden bewaard werden en dat de verpakking niet beschadigd is. Bijvoorbeeld: pasta (gedroogd), droge koekjes, conserven, UHT-melk, chocolade,...

Op levensmiddelen die snel onderhevig zijn aan microbiologisch bederf (vers vlees, verse vis, bereide schotels, ...) en dus veel sneller minder voedselveilig worden en daardoor een gevaar voor de gezondheid van de consumenten kunnen worden, wordt een uiterste consumptiedatum (TGT): " te gebruiken tot" aangebracht. Deze producten vind je terug in de koeltogen van de winkels. Deze producten mogen enkel verkocht worden tot op de aangegeven datum!