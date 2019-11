FOD Volksgezondheid over eerste vape-dode: 'Indien nodig nemen we maatregelen'

De FOD Volksgezondheid zegt donderdag contact te hebben opgenomen met de behandelende artsen van de 18-jarige jongen die mogelijk de eerste vape-dode in België is. 'De artsen gaan ons hun conclusies overmaken, en indien nodig nemen we maatregelen', zegt woordvoerder Jan Eyckmans.

Het Nieuwsblad schreef donderdag dat de jongen een maand geleden met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij belandde er in een coma en overleed na 26 dagen. De behandelende artsen hebben alle mogelijke oorzaken voor de longontsteking onderzocht. De enige hypothese die is overgebleven, is de e-sigaret en/of haar vulling. Hij had de e-sigaret van zijn moeder gebruikt, die er eentje had gekocht met een vulling met CBD, de niet-psychoactieve stof van cannabis. De FOD Volksgezondheid benadrukt dat de Belgische regelgeving rond elektronische sigaretten erg streng is. Zo zijn de vullingen aan strikte regels onderworpen, en mag er geen TBC, CBD, vitamines of cafeïne inzitten.