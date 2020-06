Naast het traditionele meel van tarwe, rogge, enz. is het assortiment bloemsoorten de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Zo vind je tegenwoordig ook heel wat veel glutenvrije melen. Dit zijn hun kenmerken.

In het zomernummer van Plus Magazine hebben we het uitgebreid over de bloemsoorten om brood mee te bakken: harde tarwe, rogge, tarwe, spelt ... Ze hebben allemaal de bijzonderheid dat ze gluten bevatten, die nodig zijn om een elastisch deeg en luchtig brood te bekomen.

Een echt probleem voor mensen die glutenvrij willen of moeten eten of de hoeveelheid gluten willen beperken! En ook al is het 'glutenvrije' dieet vooral een modeverschijnsel - er lijken geen wetenschappelijke voedings- of gezondheidsargumenten voor te bestaan, tenzij bij mensen die lijden aan coeliakie of gevoelig zijn voor fructaan* - toch heeft de rage die het veroorzaakte ertoe gelijd dat het meelaanbod werd verrijkt met een aantal nieuwe producten die het label "glutenvrij" dragen.

Al deze soorten bloem hebben niet dezelfde eigenschappen: sommige kunnen worden gebruikt in gebak of brood (al dan niet gemengd met meer traditionele bloem), andere kunnen alleen worden gebruikt bij de bereiding van pannenkoeken, tortilla's of om iets in te dikken. Om meer duidelijkheid te scheppen vroegen we Serge Pieters, hoogleraar diëtetiek aan de Leonardo da Vinci Hogeschool, om de eigenschappen van de glutenvrije melen die op de markt verkrijgbaar zijn op een rijtje te zetten.

[1] Dit koolhydraat is zeer vaak aanwezig in glutenrijke granen. Recente studies suggereren dat het fructaan is, eerder dan gluten, dat sommige mensen (ongeveer 10% van de bevolking) gasvorming en spijsverteringsproblemen bezorgt.

In het zomernummer van Plus Magazine hebben we het uitgebreid over de bloemsoorten om brood mee te bakken: harde tarwe, rogge, tarwe, spelt ... Ze hebben allemaal de bijzonderheid dat ze gluten bevatten, die nodig zijn om een elastisch deeg en luchtig brood te bekomen.Een echt probleem voor mensen die glutenvrij willen of moeten eten of de hoeveelheid gluten willen beperken! En ook al is het 'glutenvrije' dieet vooral een modeverschijnsel - er lijken geen wetenschappelijke voedings- of gezondheidsargumenten voor te bestaan, tenzij bij mensen die lijden aan coeliakie of gevoelig zijn voor fructaan* - toch heeft de rage die het veroorzaakte ertoe gelijd dat het meelaanbod werd verrijkt met een aantal nieuwe producten die het label "glutenvrij" dragen.Al deze soorten bloem hebben niet dezelfde eigenschappen: sommige kunnen worden gebruikt in gebak of brood (al dan niet gemengd met meer traditionele bloem), andere kunnen alleen worden gebruikt bij de bereiding van pannenkoeken, tortilla's of om iets in te dikken. Om meer duidelijkheid te scheppen vroegen we Serge Pieters, hoogleraar diëtetiek aan de Leonardo da Vinci Hogeschool, om de eigenschappen van de glutenvrije melen die op de markt verkrijgbaar zijn op een rijtje te zetten.[1] Dit koolhydraat is zeer vaak aanwezig in glutenrijke granen. Recente studies suggereren dat het fructaan is, eerder dan gluten, dat sommige mensen (ongeveer 10% van de bevolking) gasvorming en spijsverteringsproblemen bezorgt.