Werknemers met een hoge mate van hybride werkregeling, waarbij ze tijd en plaats van hun werk flexibel kunnen bepalen, lopen een lager risico op een burn-out en ervaren meer werkplezier. Dat zegt Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Idewe deed een bevraging bij 1.299 werknemers, vooral bedienden, en beleidsmakers. Van de personen die helemaal geen of slechts een beperkte flexibele werkregeling hebben, heeft 7 procent een verhoogd risico op een burn-out en beleeft 78 procent werkplezier. Personen met een sterk hybride-gerichte werkregeling scoren daar volgens Idewe significant beter op: 2 procent loopt een verhoogd burn-outrisico en 84 procent beleeft werkplezier.

'Deze cijfers betekenen natuurlijk niet dat bedrijven die het hybride werken invoeren, daarmee automatisch het welzijn van hun werknemers gaan zien stijgen', zegt Lode Godderis, CEO bij Idewe. 'We kunnen wel stellen dat een hybride werkomgeving vandaag een goed kader is waarin we dat welzijn op een aantal punten kunnen optimaliseren.'

Voorts blijkt dat mensen globaal genomen momenteel liefst wat minder thuis willen werken. 'Vandaag is nog 16 procent van de werkenden bereid om voltijds thuis te werken, terwijl dat aantal zakt naar 5 procent wanneer hen gevraagd wordt of ze daar ook na de coronacrisis toe bereid zullen zijn', luidt het. Het voorkeursregime is bij 54 procent van de voltijds werkende bevraagden twee tot drie dagen thuiswerk per week.

