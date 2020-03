De roos, Oost-Indische kers, bernagie, sering, sleutelbloem, lavendel... Heel wat bloemen zijn eetbaar en qua voedingswaarde best interessant. Maar let wel op waar je ze haalt!

Nu en dan vind je ze in kleine hoeveelheden op je bord, als versiering. Maar eigenlijk doe je er goed aan om vaker bloemen te eten. De kleurrijkste bloemblaadjes - van geel, over oranje tot paars - zitten propvol polyfenolen met oxidatieremmende eigenschappen. En naargelang de soort bevatten bloemen ook interessante hoeveelheden vitamine C (Oost-Indische kers), omega 3-vetzuren (bloeiende postelein), jodium (bernagie) en zelfs eiwitten (roos).

Maar bloemen zijn vaak fragiel. Om ten volle van hun weldadige effect te genieten, eet je ze dus best rauw en zo vers mogelijk. Toch zijn er ook bloemen die bestand zijn tegen koken en zelfs tegen frituren, zoals courgette-bloemen en acaciabloemen!

Kijk uit!

Niet alle paddenstoelen zijn eetbaar en dat geldt evenzeer voor bloemen. Sommige veel voorkomende variëteiten, zoals het lelietje-van-dalen en vingerhoedskruid, zijn zelfs dodelijk wanneer je ze opeet. Van andere soorten, zoals blauweregen, mag je enkel de bloem eten. De rest van de plant is toxisch. Wees dus voorzichtig! Wil je bloemen gebruiken uit je eigen tuin of die je tijdens een wandeling hebt geplukt, dan moet je dus echt wel zeker zijn van je stuk.

Weet je helemaal niets van eetbare bloemen af? Beperk je dan tot de biologische soorten die je in voedingswinkels kan kopen. Maar haal ze zeker nooit in een bloemenwinkel, want die bloemen worden kwistig behandeld met pesticiden en bewaarmiddelen. Ze moeten nu eenmaal zo lang mogelijk mooi blijven.

Overheerlijk bij... Bloemen kan je rauw eten in een slaatje. Je kan er je boter mee parfumeren, je kan ze stomen (bernagie), frituren zoals een beignet (courgettebloemen), er thee van zetten (kamille), ze verwerken tot siroop (viooltjes), er ijs of jam mee bereiden... Geen idee welke bloem je met welk gerecht combineert? Sleutelbloemen voelen zich in hun sas bij schelpdieren.

Paardenbloemen zijn heerlijk bij roerei met spekreepjes.

Lavendelbloempjes passen perfect bij vlees in saus.

