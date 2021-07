Zoemende muggen staan in de zomer stip op nummer één als nachtrustverstoorders. Er gaan veel onjuistheden rond over deze vervelende insecten. Wat moet je nu wél en niet geloven? Wij zetten de feiten en fabels voor je op een rij.

Muggen komen op licht af

Fabel. Deze fabel zal je misschien wel het meest verbazen. De lampen in je huis hoeven niet uit om aan muggen te ontkomen. Sterker nog: ze houden helemaal niet zo van licht, omdat ze zich in het licht minder goed kunnen oriënteren. Dat je de insecten 's avonds ziet rondvliegen in je slaapkamer, heeft simpelweg te maken met het feit dat je meer insecten ziet in het licht.

Muggenbeten jeuken altijd

Fabel. De jeuk is afhankelijk van hoe het immuunsysteem reageert op de circa twintig lichaamsvreemde eiwitten die een mug op de huid achterlaat. Sommige mensen reageren daar hevig op, anderen helemaal niet. Als je krabt, beschadig je het weefsel in en onder de huid nog meer. Dit activeert de ontstekingsreactie die bij de beet hoort. De jeuk wordt intenser en zal langer aanhouden. Houd jezelf dus in.

Hoe ontstaat die jeuk? Normaal stolt je bloed als je een wondje hebt. Om het bloed rustig op te kunnen slurpen, moet het even vloeibaar blijven. Daarom spuiten muggen tijdens het steken een beetje speeksel met een antistollingsmiddel in je huid. Als reactie op dit antistollingsmiddel komt er histamine vrij, wat zorgt voor een allergische reactie die gepaard kan gaat met jeuk, roodheid en zwelling.

Muggen hebben een voorkeur voor bepaald bloed

Fabel. Het is een veelvoorkomende vergissing te denken dat we lekker bloed hebben en daarom veel worden gestoken. Niets is minder waar. Muggen hebben geen voorkeur voor een bepaalde bloedgroep of zoet bloed.

Muggen hebben een voorkeur voor koolstofdioxide, lichaamsgeur en warmte

Feit. Muggen hebben een buitengewoon sterk reukorgaan. Ze worden aangetrokken door koolstofdioxide, lichaamsgeur en warmte. Koolstofdioxide komt van nature voor in de atmosfeer: we ademen het in en uit. Hoe meer je uitademt, hoe aantrekkelijker je voor een mug bent. Lange en grote mensen stoten meer koolstofdioxide uit dan kinderen en baby's en worden over het algemeen dus meer gestoken. Bij zwangere vrouwen is dit ook het geval.

Naast koolstofdioxide jagen muggen eerder op mensen die veel lichaamszuren produceren. Zoals bijvoorbeeld urinezuur of zweet. Deze stoffen kunnen muggen al van ver ruiken. Daarnaast ben je sneller het doelwit voor een mug als je een warme huid hebt.

De geur van lavendel is aantrekkelijk voor muggen

Fabel. Muggen zijn helemaal niet dol op de geur van lavendel. Druppel bijvoorbeeld wat lavendelolie bij het raam om te voorkomen de beesten naar binnen vliegen. Huidproducten van lavendel zijn ook erg efficiënt. Ze verbergen je natuurlijke lichaamsgeur. Heftige geuren als knoflook, citroen, eucalyptus en pepermunt houden de vervelende beesten eveneens op veilige afstand.

Mannetjesmuggen prikken geen mensen

Feit. Mannetjesmuggen zuigen alleen nectar uit bloemen om de suikers te eten. De vrouwtjes hebben de eiwitten uit het bloed van zoogdieren nodig om de grote hoeveelheid eieren te kunnen produceren.

Bron Gezondheidsnet.nl

