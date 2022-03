Maandag hebben 29.179 Belgen gratis jodiumtabletten afgehaald bij de apotheek. Nochtans is het in de actuele context van het Oekraïense conflict volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Crisiscentrum niet nodig jodiumtabletten in huis halen.

Toen donderdag bekend werd dat er in het Oekraïense Tsjernobyl gevochten werd, is de toeloop op de gratis jodiumtabletten begonnen, legt Michael Storme van APB uit. Zondag kwam dan het nieuws dat de Russische president Vladimir Poetin nucleaire afschrikmiddelen op scherp zette.

Het is geleden van het voorjaar van 2018 dat Belgen in groten getale naar de apotheek trokken om hun gratis jodiumtabletten af te halen. De pillen moeten preventief ingenomen worden in geval van een nucleaire ramp, als er radioactief jodium vrijkomt, om schildklierkanker te voorkomen. De jodiumtabletten worden verdeeld in een verpakking met tien pillen, voldoende voor een gezin van vier personen.

Tabletten in huis halen?

"Jodiumtabletten in huis hebben is een goede maatregel om je voor te bereiden op een nucleair incident. In het kader van de huidige situatie heeft het echter geen enkele zin om overhaast jodiumtabletten in huis te halen en in te nemen", zo stelt het persbericht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Crisiscentrum. "De mogelijke uitstoot van radioactief jodium is niet van toepassing op centrales die niet meer actief zijn, zoals die van Tsjernobyl. De situatie in Oekraïne wordt door de Belgische en Europese overheden zoals het Fanc van dichtbij opgevolgd. Deze situatie vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de Belgische bevolking. Jodiumtabletten in huis halen is in deze situatie dus niet nodig."

Het FANC waarschuwt voor malafide websites die jodiumtabletten te koop aanbieden. Enerzijds zijn ze, zoals gezegd, niet per se nu nodig, anderzijds kunnen mensen die ze toch zouden willen, de tabletten gratis afhalen in de apotheek.

Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam kunnen opgenomen worden, zoals cesium of strontium. Daarvoor bestaan geen preventieve geneesmiddelen.

Bij een nucleair incident waarbij radioactief jodium vrijkomt, beschermt de inname van stabiel jodium de schildklier omdat daardoor veel minder radioactief jodium kan worden opgenomen. De overheid raadt sinds 1999 mensen in een straal van 20 kilometer rond een nucleaire site aan tabletten in huis te halen. In 2018 werd de aanbeveling uitgebreid naar alle personen en instellingen op Belgische bodem die verantwoordelijk zijn voor kinderen. Jodiumtabletten zijn vooral bedoeld voor kinderen, jongeren tot 18 en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. De schildklier van jonge mensen en ongeboren kinderen kan nog heel veel jodium opnemen. Deze groepen lopen dus het meeste gevaar bij een kernramp. Wie schildklierpatiënt is en/of ouder dan 40 is, loopt risico's als hij ongecontroleerd jodium inneemt. 40-plussers zijn vatbaarder voor een schildklierziekte, die vaak nog niet gediagnosticeerd is. Voor wie een te hard werkende schildklier heeft als gevolg van de ziekte van Graves bijvoorbeeld, kunnen hoge dosissen van niet-radioactief jodium gevaarlijk zijn.

