Psychologen zeggen dat de zomervakantie kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, "nu activiteiten als zomerfestivals of buitenlandse trips grotendeels wegvallen". Het proberen van iets nieuws heeft goede effecten op de mentale gezondheid. Toch is het ook belangrijk om de komende vakantie niet vol te plannen.

De expertengroep 'Psychologie & Corona', die ook de GEES adviseert, publiceert bij de start van de zomervakantie een reeks aanbevelingen "om te herstellen van deze intense periode, om onze sociale relaties onder druk nieuwe zuurstof te geven, en om veerkrachtig te kunnen omgaan met onzekere tijden in het najaar". Het gaat om wetenschappelijk onderbouwd advies van psychologen van de UGent, VUB, KU Leuven en andere Belgische universiteiten.

Probeer eens iets nieuws

Zo heeft het inplannen van onbekende activiteiten goede effecten op de mentale gezondheid. "Een nieuw recept op de barbecue, fietsen langs een andere route naar een vertrouwde plek, of een nieuwe sport." Het opdoen van nieuwe ervaringen kan je mentale gezondheid versterken.

Fysiek contact is dan weer aangeraden, want "aanrakingen werken stressreducerend en geven een gevoel van welbehagen", klinkt het nogal academisch. De basisregel blijft wel: regelmatig je handen wassen en mijdt wie symptomen vertoont. "Kleine aanrakingen zoals een schouderklopje hebben al een positief effect. Ook lekkere seks draagt bij tot een goede mentale en fysieke gezondheid dus geniet van jezelf en elkaar", hint de expertengroep.

Help elkaar

Die herhaalt ook een ander vanzelfsprekend advies: regelmatig bewegen. Wie sport, kan gemakkelijker stressvolle situaties aan en jaagt zich minder op. Mentaal krijgen mensen ook een goed gevoel als ze iets doen voor een ander.

"Je behulpzaam opstellen en anderen in nood helpen, zorgt er voor dat je je verbonden voelt met anderen en beter je waarden realiseert", klinkt het. "Zo versterk je niet enkel de mentale gezondheid van de geholpene maar ook die van de helper."

De natuur in

Het is van belang om verkwikkende activiteiten te kiezen om de 'coronavermoeidheid' te overwinnen. Een goede manier om de batterijen op te laden, is door in de natuur te zijn. "Het volstaat om in je tuinstoel van de opgroeiende bloemen te genieten. Maar actief zijn in de natuur, zoals tuinieren, wandelen, spelen of sporten, zorgt nog voor een extra boost."

Steek ook meer tijd in hobby's. "Als je iets doet wat je graag doet, dan bezorgt dit energie", klinkt het. Ook is het goed om in groep te zijn: "Teamsport, jeugdclubs, of een theatervoorstelling op straat creëren sociale verbinding. Dat gevoel van verbondenheid is essentieel voor ons fysiek en mentaal welbevinden."

Tot slot geloven de onderzoekers dat het belangrijk is om de komende "coronavakantie" niet vol te plannen, maar lessen te trekken uit de bijzondere tijden en kernwaarden centraal te stellen.

