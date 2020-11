Als je evenwichtig wil eten, moet je van elke voedingsgroep een welbepaalde hoeveelheid consumeren. En die kan je heel makkelijk berekenen, zonder precisieweegschaal of reageerbuis.

Eigenlijk ben je al van jongs af aan instinctief in staat zelf je voeding te regelen en ervoor te zorgen dat je maaltijd min of meer aan je behoeften beantwoordt. "Zet een kind bij een buffet met gezonde voeding - dus zonder frisdrank en producten die veel vet en suiker bevatten, want die kunnen de keuze in de war sturen - dan zal je zien dat het best in staat is zijn bord zo te vullen dat wat erop ligt correct - ja zelfs vrij accuraat - beantwoordt aan zijn energiebehoeften. Dat hebben studies al aangetoond", zegt Serge Pieters, professor voedingsleer aan de Haute Ecole Leonard de Vinci. Helaas lijkt die zelfregulering af te nemen als we volwassen worden. Slechte eetgewoonten kunnen, samen met misvattingen over voeding en culturele vooroordelen, de inhoud van je bord behoorlijk uit evenwicht brengen. Denk maar aan de idee dat rood vlees sterk maakt ('er gaat niets boven een goede biefstuk') of aan de aardappel die in sommige Europese landen nog vaak als een groente wordt beschouwd. "Bovendien stel je je als volwassene veel meer vragen over je voeding dan als kind", voegt Pieters er nog aan toe. Kortom: nog te vaak denk je over die instinctieve daad te veel na en wil je die te strikt regelen, omdat je gewoon niet goed weet wat gezonde voeding inhoudt. "In de tweede helft van de 20ste eeuw zijn we begonnen met alles te wegen. We aten als het ware met een weegschaal en een rekenmachientje in de aanslag. We dachten immers dat je gezonde voeding tot op de calorie na correct moest berekenen. Terwijl voedingsdeskundigen vooral de nadruk legden op porties, maar dat begrip blijft voor veel mensen blijkbaar te vaag." Gelukkig beleven we vandaag een trend die neigt naar culinaire vereenvoudiging. Serge Pieters: "Om voedingsadvies elke dag eenvoudig toe te passen, bestaan er nu ook tal van interessante hulpmiddelen die de zaken visueel voorstellen. Ik denk dan aan het Engelstalige My Plate, dat erg succesvol is. Met deze tool kan je snel zien wat de ideale samenstelling van je bord is." Er bestaan nog andere middelen om gemakkelijk de juiste porties te kennen. Eén ervan hebben we allemaal in huis: onze handen. Je voedingsbehoeften verschillen immers naargelang je gewicht en je lengte. Je handen gebruiken als maateenheid biedt een groot voordeel: hun grootte en dikte komen globaal overeen met die van je lichaam. "Voedingsadvies moet je echt niet met uiterste precisie volgen", benadrukt Serge Pieters nog. "Het is enkel de bedoeling dat het een gewoonte, een verworvenheid wordt. Dat je bijna intuïtief aanvoelt wanneer je maaltijd te weinig groenten bevat en je dat tekort meteen aanvult. Al moet je in het begin bewuster aandacht schenken aan de juiste portie. Want een gewoonte moet je minstens zes maanden in de praktijk brengen eer ze echt een automatisme wordt." 1/4 kolhydraten: aardappelen, pasta, rijst, griesmeel, graanproducten... 1/4 eiwitten: vlees, vis, eieren of vleesvervangers (tofu enz.) 1/2 groenten: sla, boontjes, broccoli... De voedingsdeskundigen van het UZ Leuven geven richtlijnen rond de juiste voedingsporties en een gezonde levensstijl in een animatiefilm op www.uzleuven.be/voeding