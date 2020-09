De Europese Commissie wil de reisbeperkingen in de EU stroomlijnen met één kaart die elke week een update zou krijgen. Dat zegt eurocomissaris voor Justitie Didier Reynders. Hij verdedigde het voorstel van de Europese Commissie tijdens een vergadering van de minister van Europese Zaken.

De lidstaten hanteren momenteel uiteenlopende criteria om reisbeperkingen af te kondigen. Begin deze maand al zei Reynders dat de Europese Commissie orde wou scheppen in het kluwen aan maatregelen, door afspraken te maken over drempelwaarden en kleurencodes.

Er zal nu werk gemaakt worden van een gemeenschappelijke kaart. "We zouden één enkele kaart willen, met dezelfde criteria voor heel Europa. Wanneer een regio rood ingekleurd wordt, moet dat voor alle lidstaten zo zijn", zegt Reynders. "Burgers en bedrijven moeten correcte informatie krijgen".

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Controle (ECDC) zou dus wekelijks een kaart publiceren met gemeenschappelijke kleurencodes. Een zone waar het coronavirus sterk circuleert en die rood wordt ingekleurd op de Europese kaart, kleurt dan automatisch rood voor alle lidstaten.

Voor het voorstel is er een brede steun onder de lidstaten. Die moeten nu wel nog afspraken maken over de precieze criteria.

België is voorlopig de enige EU-lidstaat die een reisverbod naar rode zones hanteert, met een boete voor wie dat verbod overtreedt. Vanaf vrijdag zal ons land reizen naar rode zones niet langer verbieden, maar streng afraden.

