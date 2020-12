Het Verenigd Koninkrijk wil op 4 januari al beginnen met de uitrol van het Britse AstraZeneca/Oxford-vaccin. Op het Europese vasteland is dat nog ondenkbaar, zegt Noël Wathion, de nummer twee van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), in de kranten van Mediahuis.

De euforie was nochtans groot toen Pascal Soriot, CEO van AstraZeneca, afgelopen weekend bekendmaakte dat zijn vaccin onder de juiste dosering voor 100 procent zou beschermen tegen een ernstig ziekteverloop van covid-19. Meteen het sein voor de MRHA, de Britse geneesmiddelenregulator, om het gaspedaal in te duwen. Volgens Britse media zou het vaccin van eigen bodem nog voor Nieuwjaar goedgekeurd worden, met een brede uitrol op 4 januari voor ogen.

Maar Europa zal voorlopig geen AstraZeneca-vaccins in haar mandje leggen. "Op dit moment heeft AstraZeneca enkele gegevens van hun klinische proeven ingediend bij het EMA", zegt Wathion. "Maar die volstaan zelfs niet om hen een voorwaardelijke handelsvergunning te geven. We hebben nog bijkomende data nodig over de kwaliteit van hun vaccin. En vervolgens moet het bedrijf nog een formele aanvraag indienen. Ook dat is nog niet gebeurd."

