Energiepeil na werkdag bijzonder laag

Agilitas peilde bij 16.857 Belgen of hun job energie geeft of vreet. Uit de bevraging blijkt dat amper 8% echt energie krijgt van zijn job. De grootste redenen waarom het energiepeil bij de meeste werknemers in de loop van de werkdag afneemt, is een gebrek aan waardering en persoonlijke ontwikkeling. Bijna 1 op 2 werknemers zegt meer nood te hebben aan waardering van de leidinggevende. 44% geeft aan weinig of niets bij te leren op het werk.

Complimentjes

Nochtans heeft waardering een belangrijke impact op ons energiepeil en onze jobtevredenheid volgens Eva Vercouteren, coach bij Board of Innovation: "Het is belangrijk om het gevoel te hebben dat je werk zin heeft. Dan ga je jezelf ook net dat tikkeltje meer inzetten. En als je je met hart en ziel inzet, dan is erkenning van je inspanning ook cruciaal. Als je geen waardering krijgt, dan kan dat leiden tot een forse energiedip. Daarnaast is ook de workload belangrijk. Verveling is een grote energievreter. Maar te veel werk kan er ook voor zorgen dat je pompaf naar huis gaat."

Agilitas raadt werkgevers aan om werk te maken van een bedrijfscultuur waarin plaats is voor waardering. Leen Martens: "Geef eens vaker een complimentje of neem een initiatief om samen te gaan lunchen of een wandeling te maken. Daarnaast is het belangrijk om de verwachtingen tussen werknemer en werkgever goed af te stemmen, al vanaf het sollicitatiegesprek. Wees open over het takenpakket en de doorgroeimogelijkheden, maar ook over je persoonlijkheid en de bedrijfscultuur. Hoe wordt er geëvalueerd? Hoe verloopt de communicatie? Hoe is de sfeer? Als die zaken niet matchen, heeft dat op termijn een impact op ons tevredenheidsgevoel."

Zelfwaardering

Vind jij dat je te weinig waardering krijgt op het werk, dan moet je niet bij de pakken blijven zitten. Je kan zelf wat zaken in gang zetten.