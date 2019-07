Is laboratoriumvlees dé oplossing voor het wereldwijde voedselprobleem? Kan het een einde maken aan het dierenleed en aan de milieu-impact van de intensieve veeteelt? Een aantal landen gelooft van wel, maar België springt voorlopig niet op die kar.

De Verenigde Staten, Nederland, Israël, Japan, Singapore, China... zijn er rotsvast van overtuigd dat namaakvlees de nieuwe voedseltechnologie wordt. In die mate zelfs dat de VS recent regelgeving heeft opgesteld die het pad effent voor de toekomstige verkoop van in-vitrovlees. Althans, zodra het product helemaal op punt staat. Of en wanneer dat het geval zal zijn, daarop blijft het antwoord zoek.

...