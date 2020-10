Elf Belgische ziekenhuizen kunnen coronapatiënten met milde symptomen op afstand volgen via telemonitoring. Het bedrijf Byteflies ontwikkelde met "CovidCare@Home" een tool om de druk op de ziekenhuizen en het medisch personeel te verlichten. Op termijn kunnen er zo een duizend patiënten gemonitord worden.

Patiënten die slechts milde symptomen hebben of die beterschap tonen, kunnen via telemonitoringsysteem CovidCare@Home in het comfort van hun thuisomgeving verder herstellen, onder medisch toezicht. Drie keer per dag registreert de patiënt via de tool zijn temperatuur, zuurstofsaturatie, hartslag en ademhaling. Het zorgpersoneel kan dan vanop afstand nauwgezet opvolgen hoe het herstel vordert. Dankzij deze oplossing worden de ziekenhuisbedden gereserveerd voor de patiënten die er erger aan toe zijn. Dit verlicht de druk op de dagelijkse werking van het ziekenhuis en het personeel.

Ook woonzorgcentra

De telemonitoringstool werd in eerste instantie uitgerold om de ziekenhuizen te ontlasten op de covid-afdelingen, maar de tool kan ook gebruikt worden in bijvoorbeeld woonzorgcentra. Positief geteste inwoners kunnen zo beter gemonitord worden en, indien hun waarden verslechteren, kan er ook meteen ingegrepen worden.

CovidCare@Home werd vorige maand gelanceerd door het bedrijf ByteFlies, een specialist in wearables. Tien ziekenhuizen kregen het systeem al gratis aangeboden. Intussen zijn er elf ziekenhuizen en een woonzorgcentrum klaar om aan de slag te gaan met het systeem. Het gaat om AZ Damiaan (Oostende), AZ Sint-Blasius (Dendermonde), AZ Sint-Maarten (Mechelen), GZA Ziekenhuizen (Antwerpen), H. Hartziekenhuis (Mol), Jan Yperman (Ieper), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), O.L.V. Lourdes Ziekenhuis (Waregem), Sint-Trudo Ziekenhuis (Sint-Truiden), UZ Gent, Ziekenhuis Geel, samen met WZC De Winde (Veerle).

Voorlopig gratis

Het bedrijf geeft aan dat de eerste respons positief is, en wil op termijn de capaciteit vergroten naar meer dan duizend patiënten. "Wij wilden ons steentje bijdragen in de strijd tegen corona en hebben daarom besloten om de oplossing voor tien ziekenhuizen kosteloos aan te bieden. Dat aantal is inmiddels bereikt en er komen nog steeds vragen binnen. Operationeel hebben we de capaciteit om verder op te schalen om aan de vraag te voldoen, maar daar hebben we wel steun bij nodig", aldus het bedrijf.

