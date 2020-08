Na meer dan vijftig jaar onderzoek is er eindelijk een eenvoudig middel in zicht voor het RS-virus, dat jaarlijks heel wat slachtoffers maakt onder zeer jonge kinderen.

Het laboratorianetwerk van Sciensano diagnosticeert jaarlijks gemiddeld meer dan 7.000 gevallen van de RSV-infectie in België. Het RS-virus (Respiratoir syncytieel virus), dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken, kan worden ontwapend met slechts één injectie met een antistof die zo lang in het lichaam blijft dat pasgeboren kinderen er een heel jaar door worden beschermd.

"Dit verandert alles", zegt hoogleraar en kinderarts-infectioloog Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht over de resultaten van het internationale onderzoek dat werd uitgevoerd in 23 landen. De kinderarts, gespecialiseerd in het RS-virus, vertelt in De Morgen dat elk jaar rond kerst in zijn ziekenhuis de helft van de kinder-ic vol ligt met baby's die ernstig benauwd zijn en vaak langdurig moeten worden beademd.

Het nieuwe middel kan in de toekomst veel opnames schelen, denkt Bont, die niet betrokken was bij de studie. Voor ontwikkelingslanden is de meerwaarde nog groter: daar is het RS-virus, na malaria, de tweede doodsoorzaak.

Om te achterhalen of de antistof bij álle kinderen effectief is, wordt het onderzoek nu voor de zekerheid herhaald bij gezonde kinderen die niet te vroeg zijn geboren.

Het laboratorianetwerk van Sciensano diagnosticeert jaarlijks gemiddeld meer dan 7.000 gevallen van de RSV-infectie in België. Het RS-virus (Respiratoir syncytieel virus), dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken, kan worden ontwapend met slechts één injectie met een antistof die zo lang in het lichaam blijft dat pasgeboren kinderen er een heel jaar door worden beschermd."Dit verandert alles", zegt hoogleraar en kinderarts-infectioloog Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht over de resultaten van het internationale onderzoek dat werd uitgevoerd in 23 landen. De kinderarts, gespecialiseerd in het RS-virus, vertelt in De Morgen dat elk jaar rond kerst in zijn ziekenhuis de helft van de kinder-ic vol ligt met baby's die ernstig benauwd zijn en vaak langdurig moeten worden beademd.Het nieuwe middel kan in de toekomst veel opnames schelen, denkt Bont, die niet betrokken was bij de studie. Voor ontwikkelingslanden is de meerwaarde nog groter: daar is het RS-virus, na malaria, de tweede doodsoorzaak.Om te achterhalen of de antistof bij álle kinderen effectief is, wordt het onderzoek nu voor de zekerheid herhaald bij gezonde kinderen die niet te vroeg zijn geboren.