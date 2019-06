Eerste Vlaamse patiënten kregen in UZ Leuven 'onzichtbaar' gehoorimplantaat

In het UZ Leuven kregen onlangs de eerste patiënten een gehoorimplantaat dat volledig onder de huid van de schedel aangebracht wordt. Het nieuwe gehoorsysteem, dat in ons land nog niet terugbetaald wordt, stelt patiënten in staat om ook 's nachts te horen en geeft meer vrijheid om bijvoorbeeld intensief te sporten of beroepen in het stof uit te oefenen.

© iStock