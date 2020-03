Omdat het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden flirt met de maximale capaciteit, wordt in Sint-Truiden een schakelzorgcentrum, een tijdelijk noodcentrum voor de opvang patiënten, opgestart. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse regering de officiële voorbereiding te starten voor de opening van schakelzorgcentra. Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit. Afhankelijk van de nood kunnen er tot dertig centra worden opgericht in heel Vlaanderen.

Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden stilaan op zijn limieten botst. Er lagen al 64 coronapatiënten in het ziekenhuis en nu kwamen daar nog eens 10 nieuwe patiënten bij. Er lagen gisteren/zondag 8 patiënten aan de beademingstoestellen en het ziekenhuis heeft slechts 11 ICU-bedden voor beademing van COVID-19-patiënten.

De Limburgse gouverneur heeft het fiat gegeven om het gebouw van het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station van Sint-Truiden als schakelzorgcentrum in te laten richten. De Vlaamse regering heeft nu beslist het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden officieel op te starten.

"We wisten dat er in bepaalde regio's te veel druk zou kunnen komen op de ziekenhuizen", zegt Vlaams minister Wouter Beke. "Daarom zijn de schakelzorgcentra uitgewerkt. Zij kunnen een buffer bieden om bepaalde patiënten uit het ziekenhuis te houden of te halen. Door de goede voorbereiding, kunnen we nu ook snel starten."

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse regering de officiële voorbereiding te starten voor de opening van schakelzorgcentra. Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit. Afhankelijk van de nood kunnen er tot dertig centra worden opgericht in heel Vlaanderen.Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden stilaan op zijn limieten botst. Er lagen al 64 coronapatiënten in het ziekenhuis en nu kwamen daar nog eens 10 nieuwe patiënten bij. Er lagen gisteren/zondag 8 patiënten aan de beademingstoestellen en het ziekenhuis heeft slechts 11 ICU-bedden voor beademing van COVID-19-patiënten.De Limburgse gouverneur heeft het fiat gegeven om het gebouw van het vroegere woonzorgcentrum Madrugada aan het station van Sint-Truiden als schakelzorgcentrum in te laten richten. De Vlaamse regering heeft nu beslist het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden officieel op te starten."We wisten dat er in bepaalde regio's te veel druk zou kunnen komen op de ziekenhuizen", zegt Vlaams minister Wouter Beke. "Daarom zijn de schakelzorgcentra uitgewerkt. Zij kunnen een buffer bieden om bepaalde patiënten uit het ziekenhuis te houden of te halen. Door de goede voorbereiding, kunnen we nu ook snel starten."