Zomer 2020 was het zover: het Leuvense protontherapiecentrum ging van start. De eerste patiënt, een jongeman met een zeldzame hersentumor, kreeg op 22 juli 2020 zijn bestraling. Ondertussen kregen al 7 patiënten een behandeling met protontherapie.

Protontherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die heel gericht kwaadaardige tumoren bestraalt en zo minder gezond weefsel beschadigt. De therapie is wereldwijd in opmars voor de behandeling van een aantal kankers waarbij het extra belangrijk is om de omliggende weefsels te beschermen. Het kan dus gaan om kinderen met kanker of volwassenen met een tumor dicht bij levensnoodzakelijke of kwetsbare organen als de hersenen of de ogen.

Behandeling in eigen land

Tot nu toe moesten patiënten die in aanmerking kwamen voor protontherapie naar buitenlandse centra reizen. De Belgische overheid vergoedde daarbij de behandelkosten, maar voor patiënten was de reis een zware belasting. Voortaan kunnen Belgische patiënten hun behandeling dus in Leuven krijgen. Naar schatting 150 tot 200 patiënten komen jaarlijks in aanmerking voor protontherapie. Dat aantal kan in de toekomst nog stijgen als er op basis van klinisch-wetenschappelijke studies nieuwe behandelvoorwaarden voor protontherapie bijkomen.

Dr. Jean-François Daisne, diensthoofd radiotherapie-oncologie in UZ Leuven: "Soms liggen gezonde, stralingsgevoelige weefsels te dicht bij de tumor: het is dan bijna niet mogelijk om die te bestralen zonder de levenskwaliteit van de patiënt in gevaar te brengen. Protontherapie zorgt voor meer bescherming van de gezonde weefsels, maar ook voor een lager risico op neveneffecten van de bestraling zelf op lange termijn. De behandelingen van de eerste patiënten verliepen vlot, met dank aan onze enthousiaste zorgverleners en medische stralingsfysici, die een doorgedreven opleiding kregen om met de nieuwe apparatuur te werken."

Zo verloopt een protontherapiesessie

