Eerste hulp bij droge handen

Professor Dominique Tennstedt, dermatoloog UZ Saint-Luc Brussel, weet het zeker: vooral vrouwen hebben last van droge handen. "Onze handen zijn ons gereedschap. En vooral bij de oudere generatie, zijn het nog altijd de dames die de meeste huishoudelijke taken voor hun rekening nemen. Maar detergenten en water drogen de huid uit." En dat is ook logisch: detergenten verwijderen niet enkel het vet van de borden en het bestek, maar ook het vet van je bovenste huidlaag. En water? Wanneer dat verdampt, neemt het in één beweging ook het beschermende zweet mee.

