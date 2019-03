Eén op 6 werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op

Circa 17 procent van de werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op. 7,6 procent is meer dan waarschijnlijk reeds opgebrand en 9,5 procent zit in de gevarenzone. In totaal gaat het om 460.000 werknemers.