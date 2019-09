Een miniberoerte, een ernstige verwittiging

Elke dag krijgen 52 mensen in ons land een cerebrovasculair accident of beroerte. Minder bekend dan een CVA, is een TIA of VIA. Een miniberoerte die soms onopgemerkt voorbijgaat, maar niettemin een ernstige verwittiging is.

Soms volstaat medicatie, soms is een ingreep nodig om het verstopte bloedvat weer vrij te maken. © FOTO BELGAIMAGE