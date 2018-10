Eén koppel, twee slaapkamers

"Mijn man en ik slapen al jaren apart. We zijn allebei snurkers, onrustige woelwaters en we houden er een totaal ander bioritme op na. Enkel op vakantie delen wij nog de lakens. Aan ons seksleven heeft dit niets veranderd. Wij liggen vaak 's avonds samen, soms dommelen we samen in, maar als een van ons wakker wordt, verhuist die naar de andere kamer. Of we kruipen 's morgens nog een uurtje bij elkaar. Op ons leven heeft deze nachtscheiding wel een grote invloed. Wij beginnen nu allebei uitgerust aan de dag. Maar naar de buitenwereld reppen we hier met geen woord over. Mensen associëren apart slapen automatisch met relatie- of seksuele problemen", ervaart Elizabeth.

