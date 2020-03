Eén en Kom op tegen Kanker hebben Walk the Talk gelanceerd, een nieuw initiatief waarbij ze alle Vlamingen aanmoedigen om te wandelen tegen en te praten over kanker. Zo willen Kom op tegen Kanker en de VRT-zender kanker stap voor stap de wereld uithelpen. De programmatie op Eén staat tijdens de week van 13 tot 17 april voor een groot deel in het teken van het nieuwe initiatief.

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 mensen de diagnose kanker te horen. Wie herstelt, draagt de gevolgen vaak nog jaren met zich mee. Regelmatig bewegen en contact met de natuur zijn volgens de initiatiefnemers essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Daarom lanceerden ze met Walk the Talk een nieuw initiatief om de Vlamingen meer te doen wandelen.

Op 18 en 19 april vindt in en rond het natuurgebied De Vijvers in Averbode het wandelweekend plaats. "Onderweg genieten wandelaars van de rust, de natuur en een aantal unieke belevenissen. Elke stap die er wordt gezet, is er één richting een kankervrije wereld", luidt het. De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker.

Walk the Talk is bovendien meer dan wandelen. Naast stappen tegen, wordt er ook gepraat over kanker. Zo zendt Eén van maandag 13 tot vrijdag 17 april vier unieke afleveringen uit van Eén-programma's: in "Durf te vragen", "Factcheckers", "Buurman, wat doet u nu?" en "A Day to Remember" worden verhalen gebracht van patiënten, getuigenissen van overlevers en mensen die dierbaren hebben verloren. De programma's willen tonen hoe kanker kan worden vermeden, bestreden en verzacht en waarom onderzoek belangrijk is.

Ook tijdens de dagelijkse afspraken "Vandaag" en "Dagelijkse Kost" krijgt kanker een centrale rol. Tussen de programma's door én tijdens "Vandaag" wordt het KBC-belpanel ingeschakeld en roept Goedele Wachters samen met haar panel op om Kom op tegen Kanker te steunen.

Walk the Talk: speciale programmering van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april op Eén. Wandelevenement op zaterdag 18 en zondag 19 april in en rond natuurgebied De Vijvers, Averbode.

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 mensen de diagnose kanker te horen. Wie herstelt, draagt de gevolgen vaak nog jaren met zich mee. Regelmatig bewegen en contact met de natuur zijn volgens de initiatiefnemers essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Daarom lanceerden ze met Walk the Talk een nieuw initiatief om de Vlamingen meer te doen wandelen.Op 18 en 19 april vindt in en rond het natuurgebied De Vijvers in Averbode het wandelweekend plaats. "Onderweg genieten wandelaars van de rust, de natuur en een aantal unieke belevenissen. Elke stap die er wordt gezet, is er één richting een kankervrije wereld", luidt het. De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker.Walk the Talk is bovendien meer dan wandelen. Naast stappen tegen, wordt er ook gepraat over kanker. Zo zendt Eén van maandag 13 tot vrijdag 17 april vier unieke afleveringen uit van Eén-programma's: in "Durf te vragen", "Factcheckers", "Buurman, wat doet u nu?" en "A Day to Remember" worden verhalen gebracht van patiënten, getuigenissen van overlevers en mensen die dierbaren hebben verloren. De programma's willen tonen hoe kanker kan worden vermeden, bestreden en verzacht en waarom onderzoek belangrijk is.Ook tijdens de dagelijkse afspraken "Vandaag" en "Dagelijkse Kost" krijgt kanker een centrale rol. Tussen de programma's door én tijdens "Vandaag" wordt het KBC-belpanel ingeschakeld en roept Goedele Wachters samen met haar panel op om Kom op tegen Kanker te steunen.