Slaapapneu, de aandoening die ervoor zorgt dat mensen slecht doorslapen en regelmatig naar adem happen tijdens de nacht, wordt vandaag onder meer aangepakt door gewichtsverlies. Vooral het verminderen van de vetlaag op de tong zou daarbij wel eens een hoofdrol kunnen spelen, zo stelt nieuw onderzoek.

Bij slaapapneu stopt de ademhaling gedurende minimum 10 seconden tijdens de slaap of bij het inslapen. De gevolgen zijn uiteenlopend. De zuurstoftoevoer naar de verschillende organen zoals hart en longen stokt. Dat zuurstoftekort en de CO2- stapeling die ermee gepaard gaat, zijn echte wekprikkels. "Maar meestal ontwaak je zo vluchtig dat je je dat niet realiseert. Dat verklaart waarom heel wat apneulijders denken dat ze goed hebben geslapen hoewel ze zich moe uit bed hijsen", legt prof. Johan Verbraecken (UZ Antwerpen) uit.

Dat apneu in de lift zit staat niet los van het groeiend aantal mensen met overgewicht of obesitas, een van dé voornaamste risicofactoren. De overgrote meerderheid van de apneupopulatie heeft een te hoge BMI. Die vetmassa nestelt zich ook in en tussen de spiercellen rondom de keelholte, waardoor die gaat vernauwen, wat druk zet op de ademhaling. Hoe meer vet rondom de halsstreek, hoe groter de kans dat de keel dichtvalt.

Genen of omgeving

De eerste stap in de behandeling van slaapapneu is altijd een aanpassing van de levensstijl zoals aanzienlijk gewichtsverlies en rookstop. In bepaalde gevallen volstaat dit zelfs om de aandoening te verhelpen. Amerikaanse onderzoekers stellen nu dat vooral het verlies aan vet op de tong achter deze gunstige resultaten schuilt. Mensen met obesitas hebben vaker grotere en dikkere tongen maar ook mensen met een dikkere tong zonder overgewicht lopen volgens de onderzoekers een hogere kans op deze slaapstoornis.

"Het is niet duidelijk waarom we precies vet opslaan op de tong. Heeft het te maken met genetische aanleg of omgevingsfactoren ? Dat moet nog uitgezocht worden maar duidelijk is wel dat hoe minder vet, hoe kleiner de kans dat de tong naar achter slaat en de keelholte gedeeltelijk afsluit", aldus onderzoeker dr. Richard Schwab (Perelman School of Medicine, Philadelphia) aan BBC News.

Doel

Bij deze studie werden 67 obese mensen die aan obstructief slaapapneu lijden van nabij opgevolgd. Nadat ze zo'n 10 % gewicht verloren, verminderden hun apneusymptomen al met ruim 30 %. De onderzoekers zoomden vervolgens in op de omvang van de luchtwegstructuren van de deelnemers om na te gaan welke veranderingen deze verbetering hadden teweeggebracht. Daar stelden ze vast dat het gewichtsverlies concreet had geleid tot een reductie van het tongvet. Daarnaast verminderde ook het volume van een kaakspier rondom de luchtwegen, wat eveneens hielp.

"Nu duidelijk is dat tongvet een risicofactor is bij apneu, hebben we meteen een nieuw therapeutisch doel om onze pijlen op te richten." Het onderzoeksteam wil nu nagaan welk specifiek dieet best kan helpen om tongvet aan te pakken.

