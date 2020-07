Er is een derde meer vraag naar griepvaccinaties bij werknemers in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit een bevraging van Mensura bij 1.045 werkende Belgen. De coronaperiode heeft een duidelijke invloed gehad op onze kijk naar vaccinaties, aldus de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Vorig jaar liet 30 procent van de respondenten zich vaccineren, terwijl op dit moment al minstens 39 procent van hen een vaccinatie overweegt. "Tijdens de coronacrisis zijn het bewustzijn rond virussen en de nood aan bescherming gegroeid, een omslag die zich nu ook in de houding tegenover griepvaccinaties weerspiegelt", vertelt Gretel Schrijvers, algemeen directeur bij Mensura.

Zelfbescherming blijft de belangrijkste drijfveer voor de meeste bevraagden: meer dan 50 procent van de werknemers die zich vorig jaar lieten vaccineren, kiest voor vaccinatie om te vermijden zelf ziek te worden. Slechts 30 procent geeft aan dit te doen omdat de griep gevaarlijk kan zijn voor anderen in hun omgeving.

Maar liefst 6 op de 10 respondenten kijken in de richting van hun werkgever voor een griepvaccinatie. Bijna 7 op de 10 vaccinaties tegen de griep liepen vorig jaar effectief via de werkgever.

"De griep kan tegelijkertijd optreden met het coronavirus, waardoor zelfs niet-risicogroepen plots extra kwetsbaar worden. Wij moedigen griepvaccinaties dan ook sterk aan, zowel om zichzelf, maar ook anderen te beschermen", zegt Schrijvers.

