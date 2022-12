Echinacea Purpurea, het plantenextract van de rode zonnehoed, wordt al jaren ingezet om het immuunsysteem te boosten tegen typisch winterse luchtweginfecties. Nieuw onderzoek onder leiding van prof. Wim Vanden Berghe (Universiteit Antwerpen) bevestigt nu deze werking en ontdekte ook een beschermend effect tegen coronavirussen.

Al jarenlang kan je in apotheken terecht voor supplementen met Echinacea Purpurea, een natuurlijk extract dat meestal onder de vorm van een kuur wordt genomen om de afweer te ondersteunen tegen onder meer verkoudheden. Bij de start van de coronacrisis in 2020 namen biomedici van de Universiteit Antwerpen deze plant verder onder de loep in hun zoektocht naar strategieën die extra bescherming kunnen bieden tegen het coronavirus. De eerste testen in labo-omstandigheden vielen positief uit waarna ook drie klinische studies volgden bij mensen.

In dat eerste onderzoek kreeg een deel van een groep proefpersonen het Echinacea -extract terwijl een ander deel een placebo kreeg toegediend. Alle proefpersonen moesten vervolgens de effecten en eventuele bijwerkingen op verkoudheden optekenen. Nadien werd de onderzoeksgroep uitgebreid met kinderen. Tenslotte nam de Antwerpse onderzoeksgroep ook deel aan een internationale studie waarbij mogelijke effecten van Echinacea werden onderzocht op een Covid-infectie.

Minder besmettelijk

De resultaten van alle onderzoeken beken erg gelijklopend. Zo bleken de deelnemers die het Echinacea-extract hadden genomen, minder kwetsbaar voor virussen die luchtweginfecties veroorzaken, inclusief coronavirussen. De eerste studie suggereerde dat Echinacea het totale aantal verkoudheden verminderde en infecties met respiratoire virussen kon voorkomen. De preventieve studie waaraan ook kinderen deelnamen stelden een opvallende daling vast van de hoeveelheid virus in de neus (-98%), wat bewijst dat Echinacea een antivirale werking heeft. De kinderen die het namen waren daardoor ook minder besmettelijk voor anderen. De laatste internationale studie stelde vast dat er in de Echinacea-groep zo'n 63 % minder besmettingen met het coronavirus voorkwamen.

Werkingsmechanisme

De onderzoekers benadrukken dat het plantenextract geen alternatief vormt voor de Covid-vaccinaties omdat die laatste ook op langere termijn beschermen tegen complicaties en mortaliteit. Echinacea zelf werkt vooral wanneer de infectie zich in een vroeg stadium bevindt en zorgt ervoor dat mensen sneller herstellen en minder besmettelijk zijn door een lagere virale lading. Blijft de vraag welk mechanisme er precies schuilgaat achter die heilzame effecten van het plantenextract. Daarvoor worden nu grotere klinische studies opgestart die bedoeld zijn om de huidige resultaten te bevestigen en om te achterhalen hoe Echinacea ons immuunsysteem exact ondersteunt.

