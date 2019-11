De regeringsbeslissing om antibiotica duurder te maken voor de patiënt vanaf 1 mei 2017 heeft geen effect gehad op de overconsumptie van antibiotica. Dat meldt het Socialistisch Ziekenfonds dinsdag, die een analyse opmaakte.

In 2017 besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de prijzen van antibioticagebruik te verhogen om de overconsumptie van antibiotica aan te pakken. Maar volgens het Socialistisch Ziekenfonds heeft dat niet het begunstigde effect gehad en komt dat vooral ten nadele van de patiënt.

In 2017 namen leden van het Socialistisch Ziekenfonds slechts 4 procent minder antibiotica ten opzichte van 2009. Die afname is nog minder uitgesproken als het antibioticagebruik wordt uitgedrukt in relatieve cijfers in "doorsneedagdoses" per 1.000 leden per dag. Dat wijst er volgens de mutualiteit op dat de gemiddelde voorgeschreven dosis stijgt. De daling tussen 2009 en 2017 zou zich trouwens vooral manifesteren bij antibiotica voorgeschreven door de huisarts.

De gemiddelde antibioticafactuur van een patiënt is echter met ruim 85 procent gestegen tussen het epidemiejaar 2016 en het epidemiejaar 2017, schrijft het ziekenfonds. De jaarlijkse factuur van de veelgebruiker met een kwetsbaar profiel steeg zelfs met 130 procent tot bijna 50 euro. Het gaat daarbij om mensen met een aandoening die gekenmerkt wordt door zeer frequente infecties of opstoten van infecties, of die een aandoening hebben die een zeer langdurig gebruik van antibiotica vereist.

"De cijfers tonen duidelijk dat het duurder maken van antibiotica voor de patiënten geen goede maatregel is om de consumptie te minderen", aldus Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Socialistisch Ziekenfonds.

Hoewel België inzet op het verminderen van het antibioticagebruik, moet het volgens het Socialistisch Ziekenfonds inzetten op sensibiliseren. Overigens gebeurt dat volgens het ziekenfonds nog veel te traag. De Socialistische Mutualiteiten pleiten er daarom voor om de maatregel van minister De Block terug te schroeven en dat er nog meer wordt ingezet op het sensibiliseren van de patiënten en van de artsen over de risico's van een te hoog antibioticagebruik.