In de winter is onze huid vaak droger. De verwarming die hoog staat, de droge buitenlucht en heet douchen; het helpt allemaal niet. Dermatoloog Bing Thio geeft adviezen om de huid goed gevoed en soepel te houden.

Dermatoloog Bing Thio: "In de winter heeft onze huid het hard te verduren. De vochtigheidsgraad van de buitenlucht is lager, waardoor er meer vocht uit de huid verdampt. Tegelijkertijd staat de verwarming hoger en douchen we warmer. Van nature heeft de huid een vetlaagje dat de verdamping van water in de huid tegenhoudt. Hoe meer water in de huid, hoe soepeler deze aanvoelt. Maar het vetlaagje kan ook gemakkelijk verdwijnen; bijvoorbeeld omdat je het weg wast door lang en heet te douchen met veel zeep. Het belangrijkste is de huid zo vet mogelijk te houden. Smeer met producten die je lekker vindt en wees niet te zuinig. Je huid voelt niet alleen beter aan, maar raakt ook minder snel beschadigd of geïrriteerd. Schadelijke bacteriën dringen namelijk gemakkelijker door een poreuze huid dan door een huid die goed ingevet is".

Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet smeren

"Je kunt de structuur van de huid vergelijken met een bakstenen muur. De huidcellen zijn de bakstenen; het vetlaagje het cement. Met het klimmen der jaren wordt de huid steeds dunner. Doordat ook de vetlaag vermindert, verdampt het water in de huid gemakkelijker en wordt deze sneller droog. In onze huid bevinden zich stamcellen die ervoor zorgen dat huid- en talgcellen continu worden aangemaakt. Als we ouder worden, hebben we steeds minder stamcellen en is de talgaanmaak daardoor ook minder. Het cement van de huid is als het ware minder sterk; de huid wordt droger. Je moet dus meer smeren naarmate je ouder wordt."

Pas op met heet douchen en met zeep

"Ik vind het als arts lastig om te zeggen dat je niet meer warm of lang mag douchen. Mensen genieten er vaak ontzettend van. Het scheelt al enorm als je de kraan iets minder heet zet. En gebruik alleen zeep op de plekken waar het echt nodig is. Ben je toch erg gehecht aan je douche- of badritueel, dan moet je simpelweg meer smeren. Smeer bij voorkeur direct nadat je je hebt afgedroogd. Ook als je veel zwemt of in de zon zit, wordt de huid droger. Heb je last van een erg droge huid, schaf dan een luchtbevochtiger aan voor in huis."

Gebruik reinigende badolie in plaats van zeep

"Idealiter was je jezelf alleen met lauw water. Het is dan wel een stuk lastiger om jezelf schoon te houden. Denk maar aan een vette pan; met alleen lauw water gaat het schoonmaken een stuk moeilijker. Een goed alternatief is reinigende badolie. Het maakt de huid schoon, maar laat tegelijkertijd een dun olielaagje achter op de huid."

Het maakt niet veel uit waarmee je smeert, als het maar lekker voelt en vet is

"Er wordt veel beweerd over de heilzame effecten van huidcrèmes. De beste crème is in mijn optiek de crème die het lekkerst aanvoelt op jouw huid. En dat is dus heel persoonlijk. Is een product erg vloeibaar, dan zit er water in verwerkt. Dit is niet ideaal, want water droogt de huid juist uit. Kies daarom liever een crème dan een lotion. Ook babyproducten kunnen fijn aanvoelen. Vaak wordt gedacht dat deze producten 'puurder' zijn, maar ook in babyproducten zitten stofjes waar je allergisch voor kunt zijn. In warme landen waar mensen veel zijn blootgesteld aan de zon, smeren mensen zich soms in met kokos- of slaolie. Dat is prima; vet is vet. Zeker als je wat minder te besteden hebt, is een betaalbare olie of goedkope lotion een goede oplossing."

Meerdere malen per dag

"We denken vaak dat het voldoende is als we onszelf 's ochtends na het douchen insmeren. Maar zeker als je een erg droge huid hebt, is het beter om meerdere malen per dag te smeren. Je wilt de huid eigenlijk continu vet houden. Let wel op met je kleding en beddengoed. Vette crèmes kunnen vlekken geven. Wacht daarom even totdat de crème goed is ingetrokken."

Heb je wat meer te besteden, kies dan voor producten van grote cosmeticamerken. Te denken valt aan Vichy, L'Oréal, Shiseido of Pierre Fabre. "Het is met dure crèmes vaak net als met dure auto's. Je komt in een goedkope auto net zo goed op je bestemming, maar de dure voelt misschien wel wat comfortabeler aan. Als je wat meer te besteden hebt, kun je kiezen voor producten van grote cosmeticabedrijven. Zij hebben grote onderzoeksbudgetten. Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar het gunstige effect van microbiota; gezonde bacteriën die van nature op onze huid leven. Fabrikanten voegen eiwitten uit deze bacteriën toe aan producten om de gezondheid van de huid te verbeteren."

Gevoelige of extra droge huid? Test nieuwe crèmes eerst uit

"Producenten voegen allerlei stofjes toe aan producten, bijvoorbeeld om de houdbaarheid te verbeteren. Als je allergisch bent voor bepaalde stofjes, gaat het immuunsysteem bovenmatig reageren en krijg je last van huiduitslag en jeuk. Als er op een product hypoallergeen staat, betekent dat dat er weinig stofjes aan zijn toegevoegd die een allergische reactie kunnen uitlokken. Weet je dat je huid gevoelig is, test producten dan eerst uit. Smeer gedurende drie dagen een beetje van de nieuwe crème aan de binnenkant van je arm, telkens op dezelfde plek. Zie je een rood plekje ontstaan, dan moet je het niet gebruiken. Je kunt overigens ook allergisch zijn voor natuurlijke ingrediënten in crèmes, zoals avocado. Op de verpakking van huidcrèmes staat vaak dat het dermatologisch is getest. Dit is een beetje misleidend, want ieder product moet dermatologisch getest worden. Het testen gebeurt soms met gezonde proefpersonen, soms in een laboratorium. Er wordt gecontroleerd of het product veilig is en of het geen contactallergie veroorzaakt."

Blijf niet zitten met jeuk

"Bij een huidziekte als psoriasis of eczeem delen de huidcellen zich sneller dan normaal. Je krijgt daardoor filevorming van doodgaande cellen aan de oppervlakte van de huid. Dit kan jeuken. Verwijder de schilfers niet, ook al jeukt het. Het krabben aan de schilfers kan tot ontstekingen leiden. Mensen met astma, hooikoorts of eczeem hebben genetische afwijkingen die er onder andere voor zorgen dat eiwitten die water in de huid vasthouden minder goed worden aangemaakt. Ze hebben vaak meer last van een droge huid en van jeuk. Dat is erg vervelend. Er zijn verschillende soorten medicatie die verlichting kunnen bieden, zoals antihistaminicatabletten tegen hooikoorts. Ook sommige anti-depressiva en antipsychotica kunnen jeuk verminderen. Heb je erg veel jeuk die niet reageert op al deze tips? Ga ermee naar de huisarts. Het kan een huidziekte zijn."

Bron: Plusonline.nl

