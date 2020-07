Herbruikbare drinkflessen zijn vriendelijk voor het milieu, handig voor onderweg en helpen je meer water te drinken. Enig nadeel: hun muffe geurtje. Zo pak je dat aan.

Of ze nu gemaakt is van roestvrij staal, (recycleerbaar) hard plastic of aluminium, een herbruikbare fles is altijd een prima investering en gaat, mits het juiste onderhoud, zeer lang mee. Al vergt dat wel wat meer dan een spoelbeurt. Vooral de vochtige binnenwand vraagt aandacht, want die blijkt ongemerkt de ideale speeltuin voor micro-organismen zoals bacteriën, zelfs als je je fles enkel met water vult! Die micro-organismen kunnen na verloop van tijd in de fles immers een onzichtbare biofilm produceren, die voor de gekende vieze walm zorgt. En die laag verwijder je niet met een eenvoudige spoelbeurt. Onbedoeld zorgt ons eigen gedrag ervoor dat bacteriën - onschuldige én ziekmakende - zich vlot in de fles kunnen nestelen, door contact met onze mond en handen. "Via je handen kom je de hele dag in aanraking met micro-organismen, door klinken, je toetsenbord, je smartphone enz. aan te raken. Die overdracht vindt al plaats wanneer je met je vingertoppen je lippen aanraakt of een druppel wegveegt, en wat later de fles aan je mond zet voor een slok", beschrijft de Amerikaanse microbioloog prof. Philip Tierno het fenomeen. Om dit te voorkomen is een correct onderhoud nodig. Flessen met een smallere dop of een sportdop laten zich lastiger binnenin schoonmaken dan types met een brede opening en weinig onderdelen. Reinigen doe je met heet water, wat zeep en een speciale flessenborstel om de binnenkant mee schoon te schrobben. De borstel zelf onderhoud je dan weer door hem geregeld in de vaatwasser te stoppen en tijdig te vervangen. Ruik je nadien toch nog die weeë geur, dan kan je je fles nog even naspoelen met wat natuurazijn. Is je drinkfles vaatwasbestendig, dan kan je hem natuurlijk perfect daar kwijt voor een grondige reiniging. Droog je fles nadien af en bewaar haar zonder dop, liefst uit de kast. "Op plekken met veel kans op besmetting, zoals ziekenhuizen, drukke stations of luchthavens, maak je er best een gewoonte van om telkens wat handgel te gebruiken voor je je drinkfles aan je mond zet", adviseert prof. Tierno. En plastic wegwerpflesjes hervul je beter niet of hooguit één keer. "Deze flessen zijn veel vatbaarder voor de opslag van bacteriën en onder invloed van warmte en licht kunnen er ook chemicaliën vrijkomen in het water dat je dan opdrinkt."