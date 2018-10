Drie ziekenhuizen starten hartstudie over optimale dosis duursporten voor 45-plussers

Het doel van deze studie is om de alsmaar groeiende groep mensen die op oudere leeftijd willen sporten een antwoord te bieden op de vraag hoe ze verantwoord kunnen sporten. UZ Leuven, UZA en het Jessa ziekenhuis Hasselt zoeken samen 2.000 sporters en niet-sporters voor een grootschalige studie.

Hoeveel moet of mag je sporten om hartklachten door aderverkalking te vermijden? Kun je te veel of op een foute manier sporten en zo niet optimaal profiteren van de beschermende effecten van duursport? Dat zijn de vragen die het onderzoeksproject Master@heart wil onderzoeken de volgende 3 jaren. En daarvoor zoeken UZ Leuven, UZA en het Jessa ziekenhuis Hasselt samen 2.000 deelnemers. Via een online-vragenlijst zullen de onderzoekers 2.000 vrijetijdssporters ondervragen. Daarin zoeken ze drie types: personen ouder dan 45 jaar die al heel hun leven sporten, 45-plussers die later gestart zijn met sporten en niet-sportende leeftijdsgenoten.

Uit die 2 000 personen zullen 200 personen per categorie, in totaal 600 dus, willekeurig uitgenodigd worden om deel te nemen aan een meer diepgaande studie. Die personen zullen een uitgebreid onderzoek van het hart ondergaan. De kandidaten zullen naast een rust- en inspannings-elektrocardiogram ook een coronaire CT-scan krijgen.

Wetenschappelijk antwoord

Dr. Guido Claessen (UZ Leuven): "Dit onderzoek wil nagaan wat het effect is van jarenlange intensieve sport op het hart. Het is een ambitieus project waarvoor we samenwerken met een team van cardiologen, radiologen en inspanningsfysiologen uit drie verschillende centra. Het onverwachts overlijden van atleten met een hartprobleem krijgt altijd veel aandacht in de pers en roept vragen op die niet zomaar eenduidig beantwoord kunnen worden. Mensen gaan zich afvragen of sporten nog wel gezond is: dat is natuurlijk een verkeerde reflex. Met deze studie willen we een wetenschappelijk antwoord kunnen geven op de vraag welke hoeveelheid sport goed is voor welk type sporter."

Wat is duursport?

Duursport is een verzamelbegrip voor sportactiviteiten waarbij een inspanning langdurig wordt volgehouden. Het gaat om activiteiten waarbij de uithouding op de proef wordt gesteld, zoals bij meer dan een half uur hardlopen of meer dan een uur fietsen. De term duursport staat in contrast met meer explosieve sporten die korte heftige inspanningen vragen, zoals sprinten of gewichtheffen. In Master@Heart wordt specifiek gefocust op duursport omdat de belasting op de hartspier groter is dan bij andere types sportieve inspanningen.

Hoe kun je deelnemen aan Master@Heart?

Op de website http://www.masteratheart.be kun je je inschrijven om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers zullen via de website ook het publiek op de hoogte houden van de onderzoeken en resultaten en eventuele evenementen aankondigen.

Wie kan deelnemen aan Master@Heart?

Wielrenners of triatleten die meer dan 10 uur per week sporten (45-70 jaar)

Lopers of roeiers die meer dan 6 uur per week sporten (45-70 jaar)

Gezonde personen die minder dan 3 uur per week sporten (controlegroep/45-70 jaar)