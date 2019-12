HealthNest, de incubator van gezondheidswijsheid-ideeën in België, maakte zonet bekend dat zij de deadline om ideeën in te dienen hebben verlengd tot 12 januari 2020. Op die manier wil het project geïnteresseerden die nog niet de kans hebben gehad hun idee in te dienen een extra duwtje in de rug geven.

Gezondheidswijsheid-ideeën, wat is dat?!?

Gezondheidswijsheid is en blijft een vreemd woord dat nadere toelichting vergt. Het kan omschreven worden als de kennis, motivatie en bekwaamheid om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te evalueren, te beoordelen en toe te passen. Niet eenvoudig! En dus ook niet verwonderlijk dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken en bevragingen aan het licht brachten dat een beduidend deel van de bevolking niet over een gezonde dosis gezondheidswijsheid beschikt.

Projecten steunen die hieraan willen verhelpen

Vorig jaar werd door 16 partners uit de gezondheidssector de eerste editie van HealthNest op poten gezet. De bedoeling van HealthNest bestaat erin innovatieve ideeën rond de verbetering van gezondheidswijsheid te steunen. Mensen met een innovatief idee kunnen nog tot 12 januari 2020 via de website www.healthnest.be hun project indienen. Deelnemers kunnen ideeën voorstellen die betrekking hebben op de bevolking (of een deel ervan), gezondheidsmedewerkers of gezondheidsinstellingen.

Via gerichte vragen over de inhoud en de uitdaging waar het idee een antwoord op wil bieden, kunnen kandidaten hun concept toelichten. Deze beschrijving zal te zien zijn bij de algemene stemming die vanaf 20 januari 2020 van start gaat. Alle geïnteresseerden kunnen hieraan deelnemen om te stemmen op hun favoriete idee. De top 9 die uit deze stemming voortkomt, krijg vervolgens de kans hun idee te verdedigen bij de jury, die uiteindelijk 3 ideeën bekroont. De bedenkers van deze drie winnende ideeën ontvangen een prijs in de vorm van een professioneel coachingprogramma. Tijdens dit programma begeleiden de partners van HealthNest de winnende ondernemers om hun idee of start-up verder te verbeteren om dit zo tot slot succesvol te kunnen implementeren in de maatschappij.

De 16 partners uit de gezondheidssector die dankzij hun ervaring en netwerk de nodige draagkracht kunnen geven aan de projecten, zijn: de huisartsenverenigingen SSMG en Domus Medica, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging der Coöperatieve apotheken van België (Ophaco), de Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ), het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Christelijke Mutualiteit, de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Zorgnet-Icuro, de Belgische Vereniging van Artsen Syndicaten (AbSym/BVAS), Gezondheid en Wetenschap, RMN en het farmaceutisch bedrijf MSD Belgium.