De Stichting tegen Kanker start vanaf vandaag/donderdag een nieuwe campagne om ons aan te zetten onze huid beter te beschermen tegen de zon, ook in eigen land. Drie schouderklopjes - eentje voor schaduw, eentje voor shirt en eentje voor smeren - moeten daarvoor zorgen.

Het aantal huidkankers is al jaren in stijgende lijn. In 2016 kregen 1.863 Vlamingen een melanoom - de meest ernstige vorm van huidkanker - en dat is 3 keer meer dan 30 jaar geleden. Bovendien stijgt her risico op huidkanker al erg jong: vanaf de leeftijd van 20 jaar maken mensen al meer kans op het ontwikkelen van huidkanker, veel vroeger dan bij de meeste andere kankers het geval is.

Het goede nieuws is dat het grootste deel van de huidkankers vermijdbaar is, zegt dokter Mathijs Goossens van de Stichting tegen Kanker. Want 90 procent is veroorzaakt door overmatige blootstelling aan UV-stralen. Het aantal keer dat je huid verbrand raakt, is rechtstreeks gelinkt aan het risico op het ontwikkelen van een gevaarlijk melanoom. Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral in eigen land verbranden: daar denken ze minder aan zonnebescherming, terwijl ze dat op vakantie in het buitenland wel doen.

De organisatie start daarom vanaf vandaag met een grootschalige preventiecampagne. "Geef een schouderklopje en bescherm elkaars huid voor het te laat is", luidt het motto. Concreet: mensen worden aangespoord om hun familieleden, vrienden of anderen drie schouderklopjes te geven om hen te herinneren aan de gevaren van de zon. Die drie schouderklopjes staan voor de drie belangrijkste voorzorgsmaatregelen: schaduw, shirt en smeren, legt Goossens uit. Mensen zoeken dus maar beter de schaduw op, zeker tussen 11 en 15 uur, ze dragen best beschermende kledij en ook een nieuwe laag zonnecrème om de twee uur is belangrijk.

De campagne krijgt de steun van de Vlaamse overheid en Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. "Kanker is in België één van de voornaamste doodsoorzaken. Het is dus uitermate belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om deze ziekte te vermijden", zegt hij. "Bij deze een herinnering aan iedereen tijdens de warme dagen: schaduw, shirt en smeren."