Om de mentale veerkracht van de bijna 50.000 Antwerpse mantelzorgers te versterken, kan een mantelzorger zich via het online platform BloomUp inschrijven voor drie gratis online consultaties met erkende psychologen. Dat is mogelijk dankzij steun van Stad Antwerpen.

Niet alleen de professionele zorgsector staat onder druk door covid-19, ook de duizenden mantelzorgers die zorgen voor familie of vrienden hebben het extra moeilijk tijdens deze gezondheidscrisis. Daarbij dreigen ze hun eigen mentale gezondheid soms uit het oog te verliezen, terwijl dit cruciaal is om goed voor anderen te kunnen zorgen. Maar liefst twee op drie mantelzorgers* geven aan dat de zorgverlening verzwaard is tijdens de coronacrisis. Dat leidt tot een verhoogde emotionele en psychische druk. Om de drempel naar professionele psychologische bijstand te verlagen, slaan het digitale platform BloomUp en Stad Antwerpen de handen in elkaar.

Laagdrempelig platform

Mantelzorgers die een beroep willen doen op psychologische hulp, kunnen terecht bij BloomUp. Via een online platform worden ze aan de hand van een korte vragenlijst gekoppeld aan drie geschikte psychologen. Na een kort kennismakingsgesprek kan de mantelzorger beslissen om de therapie te starten en gebruik te maken van drie gratis online consultaties die op flexibele momenten ingepland kunnen worden. "Met deze laagdrempelige werkwijze maken we de stap naar hulp gemakkelijker voor de drukbezette mantelzorgers", zegt mede-oprichtster van BloomUp Ellen Batens.

"Heel wat mantelzorgers dragen onbewust op frequente basis zorg voor familie en vrienden en zijn niet op de hoogte dat ze recht hebben op bijkomende ondersteuning, zoals dit initiatief van Stad Antwerpen en BloomUp. Bovendien gaat slechts een op drie mensen met mentale zorgen op zoek naar professionele ondersteuning. Dat komt doordat de stap naar professionele hulp te groot is, maar ook door de langere wachttijden. Daarom promoten we dit initiatief extra bij huisartsen", aldus Ellen.

48.000 Antwerpse mantelzorgers

Antwerpen telt maar liefst 48.000 mensen die zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Dat de coronacrisis voor extra druk zorgt, ondervond ook Sonja. Zij draagt zorg voor haar zieke moeder. "Stap voor stap had mijn moeder meer hulp nodig en werd ik haar mantelzorger. Dat is niet altijd even makkelijk, maar je doet dat gewoon. Tot corona kwam en ik plots met een dubbele zorg zat. Enerzijds ben ik extra voorzichtig en wil ik het virus niet binnenhalen, anderzijds valt er heel wat ondersteuning weg."

Voor Antwerps schepen van Gezondheid Fons Duchateau is het ondersteunen van mantelzorgers ook een investering in een warmere samenleving en menselijk geluk. "Wanneer een mantelzorger zijn of haar zelfgekozen engagement moet opgeven omdat het mentaal te zwaar wordt, voelt dat als een mislukking die men blijft meeslepen. Dan verliezen niet alleen de mantelzorger en de patiënt: we verliezen als samenleving. Er is geen openbare dienst die mantelzorgers kan vervangen. Dat kan niet. Daarom is BloomUp een initiatief dat we als stad een warm hart toedragen."

Elke mantelzorger (18+) die in Antwerpen (2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050 en 2060), Deurne (2100), Borgerhout (2140), Merksem (2170), Ekeren (2180), Berchem (2600), Wilrijk (2610) of Hoboken (2660) woont, kan gebruikmaken van het initiatief, dat loopt tot eind december. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor de gratis consultaties via http://talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen

* Onderzoek HOGENT en Steunpunt Mantelzorg

