Onderzoek is ontzettend belangrijk om de vele onbekende elementen in het ontstaan en de evolutie van multiple sclerose op te helderen en doeltreffende behandeling op maat van elke patiënt te kunnen ontwikkelen.

Sinds het begin van de jaren negentig is er heel wat vooruitgang geboekt in de behandeling van MS. In de afgelopen jaren zijn er meerdere nieuwe geneesmiddelen op de markt gekomen. Helaas gaat hun verbeterde werkzaamheid vaak hand in hand met een verhoogd risico op nevenwerkingen, waardoor regelmatige klinische, laboratorium- of radiologische controles noodzakelijk zijn. Fundamenteel onderzoek naar beter getolereerde moleculen die de pathologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor MS, corrigeren, is daarom van groot belang.

Eén van de researchers die haar steentje bijdraagt tot het verhogen van de doeltreffendheid van de mogelijke behandelingen is Anne des Rieux. Dr. Anne des Rieux is verbonden aan het Louvain Drug Research Institute, afdeling Advanced Drug Delivery and Biomaterials van de Université Catholique de Louvain. Sinds 2007 doet dr. Des Rieux onderzoek naar het herstel van het centraal zenuwstelsel. Aanvankelijk gaat haar interesse vooral uit naar het herstel van het ruggenmerg, later breidt haar onderzoeksterrein zich uit tot multiple sclerose.

Ze legt zich voornamelijk toe op nano-geneeskunde en de toepassing ervan bij de toediening van geneesmiddelen.

98% van de geneesmiddelen raakt niet waar het moet

Anne des Rieux: "Het is namelijk zo dat er wel veelbelovende moleculen worden ontwikkeld, maar dat 98% van de geneesmiddelen niet in staat is doorheen de bloed-hersenbarrière te komen wat natuurlijk noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen ter hoogte van het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen nvdr.) Wij onderzoeken hoe we nanopartikels - een soort kleine zakjes met het geneesmiddel in - kunnen ontwikkelen, die deze moleculen beschermen en ervoor zorgen dat ze actief kunnen worden afgeleverd aan de cellen die een rol spelen bij de remyelinisatie, het herstel van de myelineschede die bij MS wordt aangetast. Bovendien zoeken we ook hoe we deze nanopartikels langs een niet-invasieve weg, zoals de neus, aan de patiënt kunnen toedienen. Dat maakt de behandeling voor hen heel wat minder belastend dan dagelijkse inspuitingen of toediening via infuus. Maar toediening via de neus heeft ook het voordeel dat er een zone is met rechtstreekse communicatie is tussen de olfactieve mucosa en een gebied in de hersenen (de bulbus olfactorius) zodat we de bloed-hersenbarrière omzeilen. Het nadeel is dat deze zone zeer beperkt is en dat ze telkens snel gereinigd wordt door nieuw slijm. Toch is het een interessante onderzoekspiste."

Netwerk uitbouwen

Anne des Rieux ontving reeds twee maal een beurs van de Charcot Stichting, die jaarlijks Belgische onderzoeksteams steunt bij hun onderzoek in de strijd tegen Multiple Sclerose. "De financiering van research blijft beperkt", legt Anne uit. "En het grote publiek beseft vaak ook niet dat onderzoek vaak een werk van lange adem is. Onderzoek vergt heel veel tijd. Bij dat onderzoek gebruiken wij allerlei reagentia die zeer duur zijn. Daarom is de steun van de Charcot Stichting erg belangrijk voor ons. De Stichting is bovendien zeer open, de gesteunde projecten zeer gevarieerd. Niet enkel onderzoek naar de oorzaak van MS of naar nieuwe behandelingen wordt gesteund. Ons onderzoek heeft niet zo'n courante invalshoek, maar toch worden we gesteund. Bovendien biedt de Stichting ons meer dan alleen financiële steun. Ze biedt ook de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en in contact te komen met andere onderzoekers, om je ideeën af te toetsen bij mensen die bezig zijn met dezelfde thematiek."