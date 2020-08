Bijna 40 % van alle dementie-diagnoses kunnen uitgesteld worden door vanaf de kindertijd in te grijpen op zo'n 12 risicofactoren. Die opvallende conclusie rapporteren wetenschappers tijdens de internationale conferentie van de Alzheimer Association.

In eerdere rapporten waren al 9 risico-factoren geïdentificeerd die duidelijk geassocieerd werden met het ontstaan van dementie. Deze 9 zijn al samen goed voor zo'n 34 % van de dementiegevallen. De experten van de commissie dementie van het wetenschappelijk vakblad The Lancet voegen er daar nu nog drie nieuwe aan toe, die samen verantwoordelijk worden geacht voor nog eens 6 % van de diagnoses. De drie nieuwe risico's zijn het oplopen van hoofd- en hersenletsels op middelbare leeftijd (goed voor 3% van de dementie-diagnoses), overmatig alcoholgebruik van 21 eenheden per week of meer (1%) en blootstelling aan luchtvervuiling (2%).

Trend

Wereldwijd leven er vandaag naar schatting zo'n 50 miljoen mensen met een vorm van dementie. Wetenschappelijke prognoses voorspellen dat dit aantal zal oplopen tot 152 miljoen tegen 2050. Vooral in lage loonlanden dreigt die stijging zich het sterkst door te zetten. Tegelijk stelden de onderzoekers vast dat zich in sommige landen toch een daling aftekent van het aantal ouderen dat door deze ziekte getroffen wordt. Zij vermoeden dat deze trend het resultaat is van diverse preventieve ingrepen zoals betere onderwijsvoorzieningen, voeding, gezondheidszorgen en levensstijlaanpassingen. "Dit rapport toont aan dat zowel beleidsmakers maar ook individuele personen wel degelijk over een aantal mogelijkheden beschikken om dementie zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven of zelfs te voorkomen", benadrukt prof. Gill Livingston (University College London).

De 12 factoren

Die preventieve maatregelen hebben het meeste impact als er zo vroeg mogelijk in het leven mee gestart wordt. Van de 12 risicofactoren op dementie die je zelf kan beïnvloeden, is het volgen van lager en middelbaar onderwijs immers degene met de allergrootste invloed, samen met gehoorverlies rond middelbare leeftijd en roken. Deze (levensstijl)factoren vervolledigen het risicorijtje: hoge bloeddruk, obesitas, depressie, sociale isolatie, weinig of niet bewegen en diabetes.

Wat kan je concreet doen?

Controleer je bloeddruk en streef vanaf 40 jaar naar een bovendrukwaarde van 130 mmHg of minder.

Heb je last van gehoorverlies, pak dit dan aan via gehoortoestellen of andere hulpmiddelen. Bescherm je gehoor ook tegen lawaaihinder. Kan je het niet mijden, gebruik dan veilige oordoppen.

Vermijd blootstelling aan sigarettenrook en luchtvervuiling

Stop met roken

Draag tijdens het fietsen of steppen een helm om hoofdletsels te voorkomen.

Pak overgewicht aan en blijf op elke leeftijd fysiek actief.

Beperk je alcoholinname

In eerdere rapporten waren al 9 risico-factoren geïdentificeerd die duidelijk geassocieerd werden met het ontstaan van dementie. Deze 9 zijn al samen goed voor zo'n 34 % van de dementiegevallen. De experten van de commissie dementie van het wetenschappelijk vakblad The Lancet voegen er daar nu nog drie nieuwe aan toe, die samen verantwoordelijk worden geacht voor nog eens 6 % van de diagnoses. De drie nieuwe risico's zijn het oplopen van hoofd- en hersenletsels op middelbare leeftijd (goed voor 3% van de dementie-diagnoses), overmatig alcoholgebruik van 21 eenheden per week of meer (1%) en blootstelling aan luchtvervuiling (2%).Wereldwijd leven er vandaag naar schatting zo'n 50 miljoen mensen met een vorm van dementie. Wetenschappelijke prognoses voorspellen dat dit aantal zal oplopen tot 152 miljoen tegen 2050. Vooral in lage loonlanden dreigt die stijging zich het sterkst door te zetten. Tegelijk stelden de onderzoekers vast dat zich in sommige landen toch een daling aftekent van het aantal ouderen dat door deze ziekte getroffen wordt. Zij vermoeden dat deze trend het resultaat is van diverse preventieve ingrepen zoals betere onderwijsvoorzieningen, voeding, gezondheidszorgen en levensstijlaanpassingen. "Dit rapport toont aan dat zowel beleidsmakers maar ook individuele personen wel degelijk over een aantal mogelijkheden beschikken om dementie zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven of zelfs te voorkomen", benadrukt prof. Gill Livingston (University College London).Die preventieve maatregelen hebben het meeste impact als er zo vroeg mogelijk in het leven mee gestart wordt. Van de 12 risicofactoren op dementie die je zelf kan beïnvloeden, is het volgen van lager en middelbaar onderwijs immers degene met de allergrootste invloed, samen met gehoorverlies rond middelbare leeftijd en roken. Deze (levensstijl)factoren vervolledigen het risicorijtje: hoge bloeddruk, obesitas, depressie, sociale isolatie, weinig of niet bewegen en diabetes.