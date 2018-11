Doe niet om het even wat met voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn een booming business. Deze gezondheidsproducten, die je vrij kan krijgen, zijn strikt genomen geen geneesmiddelen, maar micronutriënten of plantenextracten die een voedingstekort moeten aanvullen. In theorie bieden ze dus niets dan voordelen. De vitaminen, mineralen en sporenelementen die ze bevatten zijn nodig voor een goede gezondheid. Makkelijk om dan kort door de bocht te gaan en te zeggen: voedingssupplementen = een goede gezondheid. Wat je ook slikt, je kan er alleen maar baat bij hebben. Of het kan op z'n minst geen kwaad. Dan maar met de ogen dicht je (online) winkelkarretje vullen met de supplementen die je denkt nodig te hebben? Hola, niet zo snel!

