Schimmelinfecties zijn het meest voorkomende nagelprobleem. Vooral teennagels raken erdoor vervormd of verkleuren. Spontaan verdwijnen doen ze niet, maar er zijn efficiënte oplossingen om ze aan te pakken.

De gevoeligheid voor schimmelinfecties neemt toe met de leeftijd, onder meer omdat je immuniteit afneemt. Maar vooral omdat je nagels trager groeien en wat brozer worden, krijgen schimmels makkelijker voet aan de grond. Schimmelsporen die doordringen onder je teennagel kom je overal tegen, al is de kans iets groter op een vochtige zwembadvloer of in de sauna.

...