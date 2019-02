DNA-kit: zinvol of niet?

Stroomt er Spaans bloed door jouw aderen? Of is het eerder Bretoens? Of Indisch? In de Verenigde Staten, een jonge natie met veel rassenvermenging, richtte de hele DNA-business zich in eerste instantie op het achterhalen van de etnische afkomst. Ruim 10 miljoen Amerikanen lieten hun genoom al analyseren om meer te weten te komen over hun voorouders, maar ook om na te gaan of ze een risico lopen op een bepaalde ziekte. Aan de andere kant van de plas is de DNA-testkit inmiddels een populair kerstcadeau. Spuw in een plastic buisje, stuur het met de post terug en in geen tijd krijg je informatie over je verleden, maar ook over je toekomst

...