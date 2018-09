Dit zijn de verrassende risicofactoren van dementie waar je zelf heel wat kan aan doen

De zoektocht naar een middel om dementie te genezen levert vooralsnog geen hoeraberichten op. Maar via de weg van de preventie kan er wel wat succes geboekt worden. Door meer in te zetten op het aanpakken van de 9 gekende risicofactoren kan de ziekte in een op de drie gevallen worden voorkomen.