Dit voedsel houdt je brein in topconditie

1. Vette vis

Onverzadigde vetten zijn zo ongeveer de belangrijkste bouwstenen voor ons brein. En de juiste onverzadigde vetzuren zitten in vis. Vooral vette vis zoals zalm, haring, makreel en sardines bevat veel van deze zogenoemde omega-3 visvetzuren. Onderzoek geeft aan dat het eten van vette vis beschermt tegen de achteruitgang van het brein op oudere leeftijd.

2. Noten

Noten, en vooral walnoten, zijn perfect voer voor je hersenen. Ze bevatten niet alleen veel vezels, wat gunstig is voor je darmen, maar ook de juiste soort vetten. Noten zitten namelijk vol onverzadigde vetten. En van alle noten bevatten walnoten de meeste omega-3-vetten. Zouden ze daarom qua vorm zoveel op hersenen lijken?

3. Pure chocolade

De kracht van chocolade zit 'm hoogstwaarschijnlijk in de polyfenolen. Gedacht wordt dat deze stoffen de kans op een beroerte verkleinen door slagaderverkalking en ontstekingen tegen te gaan. Poyfenolen komen van nature voor in cacao. Hoe donkerder de chocolade, hoe meer cacao en dus hoe meer polyfenolen. Maar ze zitten ook in wijn, olijfolie, bessen, thee, koffie, walnoten en groenten.

4. Koffie

Cafeïne verhoogt de alertheid en het concentratievermogen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ook aanwijzingen dat drie à vier kopjes koffie per dag helpt beschermen tegen het optreden van dementie. Of dat alleen door de cafeïne komt of ook door andere bestanddelen in koffie is nog niet duidelijk.

5. Veel groenten in alle kleuren van de regenboog

Dat mensen in de blue zones met een gezond brein oud worden, heeft onder ander te maken met de groente hoeveelheid groenten die ze eten. Groenten leveren veel bioactieve stoffen. Elke kleur groente levert weer een andere soort. Ze werken vaak als antioxidant en kunnen zo directe schade aan de hersencellen voorkomen. Maar groenten leveren ook polyfenolen die helpen om de conditie van de bloedvaten in het brein gezond te houden. En dan zitten groenten ook nog boordevol vezels. Die zijn - met omweg via je darmen - weer gunstig voor je hersenen.

6. Gefermenteerde producten

Yoghurt, kefir, zuurkool, kimchi ... allemaal voorbeelden van producten die levende bacteriën bevatten. Dit zijn meestal de gunstige melkzuurbacteriën. Deze hebben een positieve invloed op de bacteriesamenstelling in de darmen. Dat werkt net zo als de goede bacteriën (probiotica) die aan zuiveldrankjes of poeders worden toegevoegd. En hoe gunstiger de bacteriesamenstelling in je darmen, hoe gunstiger dat waarschijnlijk is voor je hersenen.

De hersen-darm-as

Het klinkt misschien gek, maar een groot deel van de gezondheid van je hersenen loopt via je darmen. Hoe beter de conditie van je darmen, hoe gunstiger dat is voor je hersenfuncties. Rond onze darmen zit namelijk zo'n uitgebreid zenuwstelsel dat dit ook wel eens het tweede brein wordt genoemd. Dit zenuwstelsel reguleert van alles in je lichaam en geeft signalen door naar je hersenen en andersom. Bij het gezond houden van dat tweede brein spelen de bacteriën in je darmen een grote rol. Hoe gevarieerder de samenstelling van bacteriën in je darmen, hoe beter. Onder andere vezelrijk eten helpt om de bacteriesamenstelling in de darmen gevarieerd te houden. Vezels vormen namelijk prima voedsel voor de bacteriën in je darmen.

Bron: Plusonline.nl