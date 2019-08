Bij het begin van een nieuwe maand gaan telkens nieuwe wetten, beslissingen en reglementen in voege. Op 1 september zijn er een aantal wijzigingen die de gezondheid aanbelangen.

FOD Volksgezondheid start met controles op rookverbod in de wagen

De wetswijziging die een verbod invoert op het roken in de wagen in de aanwezigheid van minderjarigen jonger dan 16 jaar, is eind april goedgekeurd in de Kamer en is op maandag 18 augustus in werking getreden. Vanaf 1 september start de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid met controles op de naleving ervan.

De inspecteurs van de FOD Volksgezondheid zijn niet bevoegd om te controleren in het verkeer, dus zullen ze zich opstellen op plekken waar volwassenen met hun kinderen naartoe komen met de wagen. 'Ik heb aan alle controleurs gevraagd om toe te zien op het rookverbod in de wagen vanaf 1 september', aldus Van den Meerssche, het hoofd van de inspectiedienst, die daarbij denkt aan plekken als pretparken, scholen, crèches en supermarkten op woensdagnamiddag.

Wel is het niet de bedoeling om de eerste weken en maanden bestraffend te gaan optreden. 'We gaan sensibiliseren, we gaan zeker geen mensen beboeten. We moeten mensen overtuigen dat het echt ongezond is voor jonge kinderen om in hun omgeving te roken', besluit Van den Meerssche.

Zorgkundigen mogen patiënten meer zorgen toedienen

Zorgkundigen zullen vanaf 1 september bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt, zoals oogdruppels toedienen of de suikerspiegel en bloeddruk meten. Wie zich voor die datum als zorgkundige registreerde, zal een vorming van 150 uur moeten volgen om die nieuwe taken te mogen uitvoeren. De deelstaten moeten de basisopleiding tot zorgkundige vanaf 1 september aangepast hebben.

'Door hun takenpakket te verruimen, versterken we de rol van de zorgkundigen', zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 'Ze zullen straks meer zorgen mogen toedienen na delegatie door een verpleegkundige. Zorgkundigen zien hun bevoegdheid zo uitgebreid, verpleegkundigen kunnen rekenen op een betere ondersteuning en de patiënt krijgt steeds de zorg van de best geplaatste zorgverlener.'

Er zijn momenteel 127.513 zorgkundigen actief in ons land. Ze zijn aan het werk bij patiënten thuis, in rusthuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Vandaag mogen ze 18 taken uitvoeren, zoals de hygiënische verzorging van patiënten, meten van polsslag en lichaamstemperatuur, preventieve maatregelen om infecties of doorligwonden te voorkomen...

De Block wijst er ook op dat verpleegkundigen zo meer tijd krijgen om hun meer gespecialiseerde kennis en kunde voor de patiënt in te zetten.

Ook jongens ingeënt tegen HPV

Vanaf september, en dus vanaf het schooljaar 2019-2020, worden vaccins tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) ook gratis ter beschikking gesteld voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs.

De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.

Het vaccin werd eerder al gratis aangeboden aan meisjes. De Hoge Gezondheidsraad formuleerde in een advies echter dat ook bij jongens dankzij het vaccin een aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden.

Het Humaan Papillomavirus (HPV) is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen. Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, wordt meestal al vanaf de eerste seksuele contacten doorgegeven. Een besmetting met HPV kan leiden tot het ontstaan van huidaandoeningen en (genitale) wratten, maar bepaalde varianten kunnen ook kanker veroorzaken. Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker, bij jongens om keel-, anus- en peniskanker.

Vaste en afgeronde remgelden bij kinesist

Kinesitherapiepatiënten zullen vanaf 1 september een vast remgeld betalen voor hun behandeling, en niet langer een percentage van het honorarium.

Door de vaste remgelden wordt het systeem eenvoudiger: het aantal remgelden vermindert, de bedragen zijn afgerond en zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria.

Daarnaast zullen vanaf september ook volwassenen met een hersenverlamming die opgetreden is voor de zevende verjaardag specifieke kinetherapiezittingen van een uur terugbetaald krijgen. Tot nu toe lag de leeftijdsgrens daarvoor op 21 jaar. Daardoor worden 700 patiënten extra geholpen.