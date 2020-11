Omdat dit jaar ook het coronavirus rondgaat, is griep- en pneumokokkenvaccinatie nog belangrijker dan anders. Zeker voor de risicogroepen.

Op dit moment is er nog geen griep in het land. Die duikt later in het jaar op, met meestal een piek rond januari en februari. Griep wordt veroorzaakt door een virus, het griep- of influenzavirus. Bij sommige mensen kan deze ziekte ernstige gevolgen hebben. Je kan eraan overlijden. Vaccinatie is de beste manier om je te beschermen tegen de griep en haar verwikkelingen, zoals een opname in het ziekenhuis.

Griepprik

Behoor je tot de doelgroep voor wie een griepprik aanbevolen is? Dan loop je meer risico om ernstig ziek te worden van de griep én van het coronavirus (covid-19). Dat kan komen door een hogere leeftijd. Het kan ook door een chronische ziekte van hart, longen, nieren of het afweersysteem. Als je de pech hebt en erg ziek wordt van griep en vervolgens covid-19 krijgt (of andersom), dan kan dit een zware aanslag op je lichaam zijn.

De klachten die het nieuwe coronavirus veroorzaakt lijken op griepklachten. En covid-19, griep en pneumokokken kunnen alle drie een longontsteking veroorzaken.

Het feit dat het griepvaccin je vatbaarder zou maken voor covid-19 is een kwakkel. Tot nu toe bestaat daar geen enkele aanwijzing voor. Je weerstand vermindert niet na een griepprik.

De Apothekersbond bevestigt dat de vraag naar het griepvaccin dit jaar veel hoger ligt dan voorgaande jaren. Daarom wordt voorrang gegeven aan de risicogroepen. Maar er is geen reden tot paniek, benadrukt de apothekersvereniging. Er is nog bijna een miljoen griepvaccins onderweg naar ons land.

Pneumokokkenvaccinatie

Pneumokokken zijn bacteriën. Pneumokokken kunnen een zeer gevarieerd ziektebeeld geven gaande van lichte luchtwegeninfecties tot sinusitis, longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. De pneumokokkenprik beschermt u tegen de meest voorkomende typen van deze bacterie. De Hoge Gezondheidsraad geeft het advies dit jaar alle ouderen met het pneumokokkenvaccin in te enten.

Al wordt er minder over gepraat dan over griep, toch zijn pneumokokkeninfecties verre van onschuldig. Ze veroorzaken elke winter bijna 6000 hospitalisaties en 450 overlijdens...

Zowel de griep- als de pneumokokken vaccinatie helpt dus op persoonlijk vlak om zo gezond mogelijk te blijven, maar kan ook op maatschappelijk vlak helpen om de druk op de gezondheidszorg te verminderen. En dat is in deze coronatijden ook erg belangrijk.

