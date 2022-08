Vakantie hoort leuk te zijn. Maar wat als je tijdens je vakantie problemen krijgt met je gebit? Wanneer moet je meteen actie ondernemen en wanneer kan het wachten tot thuis? En als het niet kan wachten tot thuis, welke stappen neem je dan?

Een val met de fiets, een bal in het gezicht... Op vakantie kan er weleens iets misgaan. "In enkele gevallen kan er echter schade aan het gebit optreden, dit noemen we een dentaal trauma", zegt Roy Meijer, tandarts. "In het geval van zo'n trauma, zoals het verliezen van een tand of kies, is het uiteraard zaak om zo snel mogelijk een tandarts te bezoeken die de situatie kan beoordelen en je eventueel kan behandelen. Daarnaast doe je er goed aan contact op te nemen met je reisverzekeraar en/of zorgverzekeraar voor advies. Gaat het om een kind die een melktand heeft verloren door een klap? Dan hoef je in principe niks te doen. Tenzij het veel pijn doet natuurlijk."

Wat de doen bij kiespijn op vakantie?

Niet alleen bij trauma is een bezoekje aan de buitenlandse tandarts belangrijk, ook bij kiespijn kun je het beste zo snel mogelijk tandheelkundige hulp inroepen. "Kiespijn verdwijnt in de meeste gevallen niet uit zichzelf. Heb je pijn? Ga dan direct op zoek naar een tandarts." Ook hierbij is het advies om eerst contact te leggen met je verzekeraar. "Vraag de tandarts daarnaast ook altijd vooraf naar de mogelijke kosten."

Thuis naar de tandarts

Ben je al lang niet bij de tandarts geweest en heb je een verre reis in de planning? In dit geval is het beter om voor de vakantie een controle uit te laten voeren. Veel tandheelkundige problemen hebben een lange aanloop. Als dit op tijd ontdekt wordt, kan het vaak relatief eenvoudig en pijnloos worden opgelost. Loop je er te lang mee door? Dan kan het maar zo zijn dat je hier op reis ineens veel last van krijgt. Liever ben je dit helemaal voor.

Tand, kies of vulling afgebroken op vakantie?

Is er een klein stukje van een tand, kies of vulling afgebroken? Dan hoef je niet direct naar een tandarts. Bij twijfel kun je ook altijd telefonisch contact opnemen met je eigen tandarts. Heb je in het buitenland een behandeling ondergaan? Communiceer dat dan ook altijd naar je eigen tandarts. Vooral als er een vervolgbehandeling nodig is, is het verstandig dit gelijk bij terugkomst te melden.

