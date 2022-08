De helft van wie voor online psychologische hulp kiest, zou geen professionele hulp hebben gezocht mocht het niet online hebben gekund. Dat blijkt uit cijfers van BloomUp, het online hulpplatform dat gesteund wordt door de CM.

De coronacrisis heeft duidelijk gezorgd voor een stroomversnelling in de wereld van de digitale hulpverlening. De Christelijke Mutualiteit (CM) werkt samen met BloomUp, een online platform waarop gebruikers snel in contact kunnen komen met een psycholoog of psychotherapeut.

Het volstaat om online enkele vragen in te vullen om op basis van een soort matchmaking drie psychotherapeuten of psychologen voorgesteld te krijgen. Uit dat voorstel kan de gebruiker iemand kiezen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een kwartier. De videogesprekken op het platform zijn versleuteld en beveiligd.

Volgens de CM blijkt de nood aan dat soort digitale hulpverlening uit de cijfers. Zo vinden er maandelijks via het platform 600 digitale therapiegesprekken plaats met gemiddeld 4,5 sessies per cliënt. Van wie voor online therapie kiest, kampt 27 procent met stressklachten, 14 procent met angstklachten en 12 procent met relatieproblemen.

CM-leden die een beroep doen op een psycholoog of psychotherapeut via BloomUp, kunnen automatisch op een terugbetaling rekenen. Sinds CM de terugbetaling voor psychologische zorg in januari uitbreidde, maakten al zo'n 950 CM-leden gebruik van het platform.

Meer info op www.bloomup.org

