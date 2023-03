In je bed kruipen en in slaap vallen... Het zou ideaal zijn. Soms zorgen we er echter zelf voor dat dit minder vlot verloopt dan gehoopt. Enkele slaapverstoorders...

Alcohol

Alcohol is een energievreter en houdt de vermoeidheidscirkel in stand. Het effect is verraderlijk. Aan de ene kant maakt dat glaasje je ontspannen en kan het voor slechte slapers verleidelijk lijken om zo'n slaapmutsje te nemen. Maar van alcohol is bewezen dat het de slaapkwaliteit aantast, vooral van de REM- of droomslaap die erg gefragmenteerd verloopt. Het werkt ook vochtafdrijvend waardoor je meer moet opstaan om te plassen. Het tweede deel van je nacht zal belabberd verlopen waardoor je je de volgende ochtend zal nog minder uitgerust en fit voelt en een vicieuze cirkel wenkt. Doordat je energiepeil overdag slinkt, voel je meer nood aan cafeïne, een slechter eetpatroon en een bedrukter gemoed.

Cafeïne

Prima in de ochtend maar na de middag schrap je cafeïnehoudende frisdranken best omdat cafeïne receptoren in de hersenen bezet waardoor we langer in waakstand blijven en de volgende nacht vaker ontwaken. Cafeïne wordt bovendien zeer traag afgebroken in het lichaam waardoor het stressysteem weer actief wordt in het tweede deel van de nacht. Dat geldt trouwens ook voor Cola. Hierbij is het extra uitkijken voor de suikervrije varianten want die bevatten een dubbele dosis cafeïne in vergelijking met het origineel.

Televisieslaapjes

Indommelen voor de televisie is een wijd verspreid fenomeen dat je nachtrust kan verstoren. Meestal dut je veel te vroeg in rond 20 à 21 uur, en beland je vaak al in diepe slaap waardoor er slaapdruk wordt weggenomen. Maar je centrale biologische klok is dan nog niet klaar om aan de nacht te beginnen. Wanneer je in de zetel wakker wordt en dan opnieuw wil inslapen, is de kans dan ook groot dat je een onrustige nacht tegemoet gaat en de volgende dag weer vermoeid opstaat. Zeteldutjes voorkomen kan door rechtop en zonder dekentje te kijken. Voel je je te vroeg slaperig, loop dan even rond, doe de afwas of lees wat. Krijg je het spontaan koud, dan is dat een goeie aanwijzing om aan je echte nachtrust te beginnen.

Alcohol is een energievreter en houdt de vermoeidheidscirkel in stand. Het effect is verraderlijk. Aan de ene kant maakt dat glaasje je ontspannen en kan het voor slechte slapers verleidelijk lijken om zo'n slaapmutsje te nemen. Maar van alcohol is bewezen dat het de slaapkwaliteit aantast, vooral van de REM- of droomslaap die erg gefragmenteerd verloopt. Het werkt ook vochtafdrijvend waardoor je meer moet opstaan om te plassen. Het tweede deel van je nacht zal belabberd verlopen waardoor je je de volgende ochtend zal nog minder uitgerust en fit voelt en een vicieuze cirkel wenkt. Doordat je energiepeil overdag slinkt, voel je meer nood aan cafeïne, een slechter eetpatroon en een bedrukter gemoed.Prima in de ochtend maar na de middag schrap je cafeïnehoudende frisdranken best omdat cafeïne receptoren in de hersenen bezet waardoor we langer in waakstand blijven en de volgende nacht vaker ontwaken. Cafeïne wordt bovendien zeer traag afgebroken in het lichaam waardoor het stressysteem weer actief wordt in het tweede deel van de nacht. Dat geldt trouwens ook voor Cola. Hierbij is het extra uitkijken voor de suikervrije varianten want die bevatten een dubbele dosis cafeïne in vergelijking met het origineel.Indommelen voor de televisie is een wijd verspreid fenomeen dat je nachtrust kan verstoren. Meestal dut je veel te vroeg in rond 20 à 21 uur, en beland je vaak al in diepe slaap waardoor er slaapdruk wordt weggenomen. Maar je centrale biologische klok is dan nog niet klaar om aan de nacht te beginnen. Wanneer je in de zetel wakker wordt en dan opnieuw wil inslapen, is de kans dan ook groot dat je een onrustige nacht tegemoet gaat en de volgende dag weer vermoeid opstaat. Zeteldutjes voorkomen kan door rechtop en zonder dekentje te kijken. Voel je je te vroeg slaperig, loop dan even rond, doe de afwas of lees wat. Krijg je het spontaan koud, dan is dat een goeie aanwijzing om aan je echte nachtrust te beginnen.