Wie eerder was ingeënt tegen het coronavirus met het vaccin van Johnson & Johnson, kan binnenkort een derde prik krijgen met een vaccin van Pfizer of Moderna. Daarover zijn de ministers van Gezondheid van ons land het eens geraakt.

Wie bij de start van de vaccinatiecampagne in ons land een vaccin van Johnson & Johnson kreeg, moest slechts één prik krijgen om een volledige basisvaccinatie te hebben. Voor de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca waren dat twee prikken.

Ondertussen loopt de boostercampagne al een hele tijd. Daarin worden enkel vaccins van Pfizer en Moderna toegediend. Je bent dus volledig "geboosterd" wanneer je een derde prik hebt gekregen. Wie eerst het vaccin van Johnson & Johnson kreeg, is dat dus na de tweede prik.

Maar dat laatste kan een probleem vormen voor wie van plan is naar Frankrijk of Duitsland te reizen. Daar werd vorige maand immers de definitie van het "volledige vaccinatieschema" gewijzigd voor wie gestart is met het Johnson & Johnson-vaccin. Voortaan moet die eerste prik gevolgd zijn door twee inentingen met een mRNA-vaccin (Pfizer en Moderna). De drie doses zijn vereist om toegang te krijgen tot allerlei evenementen.

De interministeriële conferentie kwam woensdagmorgen overeen dat wie een eerste prik met Johnson & Johnson kreeg, op vrijwllige basis ook een derde prik van Pfizer of Moderna kan krijgen. Dat kan vanaf drie maanden na hun tweede injectie.

