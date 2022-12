Laat wat (vries)koude of nattigheid je niet tegenhouden om ook in dit seizoen je wandelschoenen aan te trekken. Je moet er even die zalige luie zetel voor opzijschuiven maar winterwandelen levert tal van gezondheidsvoordelen op. Nog niet overtuigd? Lees dan even mee met wat de wetenschap hierover zegt.

Zonvitamine

In de winter lopen we het meeste kans op een tekort aan de belangrijke vitamine D. Die zorgt onder meer voor een goede immuniteit en bescherming van de botten, het hart en de bloedvaten. Vitamine D wordt voornamelijk aangemaakt in de huid bij blootstelling aan de zon, iets wat in de winter door de vele kledinglagen natuurlijk lastiger ligt. Door er voldoende op uit te trekken onder de winterzon kan je dit enigszins opvangen.

Gewicht en brein

Regelmatig stevig doorstappen is een prima manier om je gewicht onder controle te houden en werkt op dit vlak zelfs beter dan een work-out in de fitness of sportschool. Dat concluderen onderzoekers van de London School of Economics die hiervoor gegevens analyseerden van de jaarlijkse gezondheidsenquête in Engeland. Vijftigplussers die geregeld meer dan 30 minuten stevig stapten hadden een lagere BMI en een smallere buikomtrek dan wie in de sportschool oefende.

Ook het brein krijgt een boost want een recente Britse studie (King's College) ontdekte dat méér lopen gericht met als doel het versterken van de beenkracht op lange termijn ook een positief effect kan hebben op het cognitief vermogen. Wetenschappers bestudeerden gedurende 10 jaar zo'n 324 vrouwelijke tweelingen. De tweelingzus die bij aanvang van de studie over de fittere benen beschikte, bleek gemiddeld na 10 jaar cognitief beter te scoren en had minder af te rekenen met leeftijdsgebonden hersenveranderingen.

Depressie en stemming

Dit heb je beslist zelf al ondervonden. Wandelen in de buitenlucht heeft een gunstig effect op je stemming, vergelijkbaar met meer inspannende vormen van lichaamsbeweging. Zo is aangetoond dat wandelingen in een rustige omgeving zoals op het platteland de symptomen van een depressie kunnen helpen verlichten. Daarnaast blijkt dat een stevige trekking het risico op hoge bloeddruk, diabetes en een te hoog cholesterol verlaagt.

Is je fysieke conditie in orde en voel je je goed bij je gebruikelijke wandeling? Probeer dan eens een extra blokje om te lopen of verhoog je tempo wat. Op die manier kan je de voordelen voor je hart en bloedsuikerspiegel nog versterken.

Gewrichten

Ook wie kampt met gewrichtsklachten kan in de meeste gevallen (tenzij bij acute pijn) voordeel halen uit een regelmatig uitje. Wandelen heeft immers een lage impact maar helpt om je gewrichten soepel te houden en stijfheid en zwellingen te voorkomen. Zo ontdekte een Amerikaanse studie dat mensen met beginnende knie-artrose zich kunnen beschermen tegen mobiliteitsverlies door zo'n 6000 stappen per dag te zetten.

Extra voorbereiding

Wanneer het kwik richting vriespunt duikt, vraagt die wandeling wel een tikje extra voorbereiding. Let erop dat je niet te hard van stapel loopt, want in de koude hebben je spieren wat meer tijd nodig om op te warmen. Start daarom in een rustig tempo om blessures te voorkomen. Om je lichaamstemperatuur op peil te houden is er ook wat meer energie nodig. Eet daarom voldoende voor vertrek of neem bij een langere tocht een banaan of een energiereep mee. Ook al ervaar je door de koude geen dorst, je lichaam verliest wel degelijk ook vocht onder meer via de ademhaling. Drink zeker voldoende tijdens en na je tocht en voorzie je tijdens lange wandelingen van een warme thermosfles.

Ligt het voetpad of de veldwegel er glad bij, pas dan je wandeltechniek aan om slippertjes te vermijden. Dat kan door kleinere stappen te zetten waarbij je je voeten niet helemaal afwikkelt. Op die manier hou je steeds contact met de grond. Of loop op gladde plekken waggelend naar het voorbeeld van de pinguïns. Er bestaan ook speciale anti-slipzooltjes om onder wandelschoenen te binden. Tenslotte komen ook wandelsticks handig van pas om meer grip te krijgen op een bevroren ondergrond.

